Laureano Oubiña critica el turismo masivo en Galicia: "Me gustaba la playa vacía"

Laureano Oubiña, conocido por su implicación en varias causas por narcotráfico, ha reaparecido en redes sociales con una crítica irónica al turismo masivo que ha generado una notable repercusión. En uno de sus últimos vídeos en Instagram, donde supera los 50.000 seguidores, comenta en tono burlón cómo prefería acudir a la playa cuando estaba vacía, incluso por la noche, en contraste con la masificación actual.

En el vídeo, que roza ya los 10.000 likes, Oubiña afirma: "Ahora todo el mundo venga de turismo masivo... a mí nunca me gustó el turismo masivo, yo siempre iba a la playa y me gustaba que la playa estuviera vacía... y a poder ser de noche, qué tanto turismo masivo ni el sol, a la playa hay que ir de noche y que no haiga (sic) nadie". El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una sátira sobre la actual situación turística en zonas costeras, y ha contribuido a reforzar la imagen que proyecta en redes como personaje provocador y sarcástico.

Laureano Oubiña carga contra el turismo masivo en Galicia: «A mí siempre me gustó que la playa estuviera vacía» 🔗https://t.co/J4GhWWyGfE pic.twitter.com/6WUXvdDtrL — Faro de Vigo (@Farodevigo) July 23, 2025

El contenido ha circulado ampliamente en distintas plataformas y ha sido comentado por cientos de usuarios, muchos de ellos sorprendidos por el nuevo perfil de Oubiña en el ámbito digital del que fuera condenado por la Operación Nécora por blanqueo y delito fiscal. A pesar de su pasado delictivo, su actividad como generador de contenido no ha parado de crecer, consolidando una audiencia fiel en Instagram.

Nuevo juicio pendiente en septiembre

La publicación llega pocos meses antes de que el narcotraficante vuelva a enfrentarse a la justicia. Según datos oficiales, será juzgado en septiembre por su implicación en un operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en 2017, conocido como Operación Matta, en el que fueron detenidas un total de 22 personas.

Oubiña está acusado de introducir un cargamento de cinco kilos de cocaína en Asturias procedente de la comarca gallega de Arousa. La Fiscalía solicita para él cuatro años y nueve meses de prisión, además de las correspondientes multas.