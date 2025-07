Yolanda Díaz busca inspectores de Trabajo

Yolanda Díaz ha puesto en marcha un plan para financiar con dinero público la preparación de los futuros inspectores que controlarán a empresas y trabajadores. El Ministerio de Trabajo ha convocado 50 becas dotadas con 12.000 euros cada una para opositores a la Inspección de Trabajo y a los cuerpos de Subinspectores Laborales. Las ayudas, según la ministra, están dirigidas a que "cualquiera que tenga vocación y capacidad pueda intentarlo, aunque no disponga de los recursos económicos".

La medida, publicada el 22 de julio en el Boletín Oficial del Estado, supondrá una inversión de 600.000 euros en total, gestionada por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las becas se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva, pero el criterio principal será el nivel de renta, no los conocimientos ni los resultados previos en otras convocatorias.

En un vídeo difundido por el propio Ministerio en redes sociales, Díaz asegura que "estas becas priorizan a quienes más lo necesitan", y que su objetivo es "romper las barreras económicas que impiden a los hijos e hijas de la gente trabajadora entrar en la administración".

De las 50 becas convocadas, 20 irán dirigidas al acceso al Cuerpo Superior de Inspectores y las otras 30 se reparten a partes iguales entre las dos escalas del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Empleo y Seguridad Social, y Seguridad y Salud Laboral. Cada ayuda será un pago único de 12.000 euros brutos por persona y por un periodo de doce meses.

En palabras de la vicepresidenta, el programa nace para compensar la situación de quienes no pueden permitirse estudiar una oposición:

"Cuando estudiaba para sacarme una carrera vi cómo muchos compañeros y compañeras lo dejaban por falta de medios, no porque no fueran brillantes, sino porque no podían permitirse parar".

"Esto no puede seguir ocurriendo", remató.