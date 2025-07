Un sector que sobresale en bolsa es el sector energético

El sector energético atraviesa un verano de incertidumbre y sobresaltos, y no precisamente por la publicación de resultados del primer semestre. Como es habitual, la regulación vuelve a ser el gran protagonista, con borradores a la espera de decisiones firmes y decretos que no logran los apoyos necesarios para salir adelante.

María Mira, analista de Estrategiasdeinversion.com

Las compañías energéticas del Ibex 35 están pendientes de resoluciones que se demoran o que directamente se rechazan. Enagás, por ejemplo, sigue esperando la nueva Retribución por Continuidad de Suministro (RCS) y el marco retributivo para el hidrógeno verde. Por su parte, Redeia, operador del sistema eléctrico, dispone ya del borrador de la retribución financiera de las redes eléctricas, aunque aún desconoce el calendario para su aprobación definitiva.

Vean cómo ha ido en los últimos años el sector energético español, el Ibex energía. Una gran megatendencia de inversión.

Precisamente ayer, el sector seguía con atención la posible aprobación del llamado "Decreto antiapagones", que finalmente no fue convalidado y deberá esperar hasta después del verano. De haberse aprobado, este decreto habría supuesto un refuerzo importante para el sistema eléctrico español: mayor supervisión por parte de la CNMC, inspecciones periódicas, impulso a los agregadores de demanda, apoyos fiscales y administrativos al autoconsumo, puntos de recarga y almacenamiento, además de incentivos a la inversión en energías renovables y al desarrollo de infraestructuras pendientes.

Por ahora, todo queda en suspenso. El sector continúa lastrado por una burocracia excesiva, escasez de incentivos a la inversión, alto riesgo técnico en el sistema y una incertidumbre regulatoria que frena decisiones empresariales relevantes. Algunas inversiones, actualmente en duda, podrían superar los 3.000 millones de euros.

En este contexto, Enagás ha presentado unos resultados semestrales por debajo de lo esperado, debido a una menor base de activos regulados, una retribución por continuidad de suministro inferior y una menor contribución de sus filiales internacionales tras la venta de Tallgrass.

Naturgy, en cambio, ha sorprendido positivamente: buenos resultados en el área de Redes, menor aportación del negocio de comercialización, elevados flujos de caja y reducción de deuda.

Naturgy ha subido un 26% en bolsa en los últimos 12 meses

Iberdrola también ha dado la sorpresa, aunque no solo por sus buenos resultados semestrales, sino por el anuncio de una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, lo que representa un 5% de su capitalización. Aunque aún no se conocen todos los detalles, el descuento de la emisión rondará el 5%, y los actuales accionistas no tendrán derecho de suscripción preferente en la colocación acelerada que llevará a cabo la compañía.

Próximamente, el sector seguirá generando titulares: Repsol presentará sus resultados el 24 de julio; Acciona Energía, el 28; Endesa, el 29; y Redeia cerrará el mes con sus cuentas el día 30.

Sin duda, el sector eléctrico está más vivo que nunca. Y los inversores están pendientes.

