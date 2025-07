180.000 nuevos camareros

Otra vez, como ya viene siendo costumbre rutinaria desde el final de la pandemia, titulares entusiastas en la prensa a propósito de los magníficos datos de creación de empleo que presenta la economía española. Este trimestre, lo nunca visto: un número total de ocupados que ya supera los 22 millones de personas. Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Marruecos, Camerún, Pakistán, Bangladesh, Ucrania y Rumanía, entre muchos otros, tienen que estar celebrando hoy que, gracias a España y su tan celebrado crecimiento ejemplar, los nacionales de esos países disponen de más empleos que nunca.

Al respecto, procede subrayar el extraordinario hito histórico alcanzado por las nuevas nóminas de la hostelería. Nada menos que 180.000 demandantes de empleo, cabe suponer que la práctica totalidad de ellos inmigrantes oriundos de naciones subdesarrolladas, han logrado una ocupación de temporada en ese sector, lo que les permitirá acceder a prestaciones públicas durante el invierno en su nueva condición de fijos discontinuos. Así las cosas, cada nuevo camarero contratado durante la campaña de verano supondrá una carga financiera para el Estado, o sea para todos los españoles, durante el resto del año. En Centroamérica y el Magreb tal vez tengan motivos para andar felices, pero aquí no tanto.

Huelga decir que esos tan cacareados datos de creación de empleo no han impedido, sino todo lo contrario, que nuestro país siga encabezando la bochornosa liga de los campeones del paro registrado, según la clasificación oficial de la OCDE. Sí, el milagro español se ha vuelto a repetir por enésima vez: creamos más empleos que nadie en el mundo desarrollado, pero nuestra tasa de paro no baja del 10%, record escandalosamente único. Y la izquierda con mando en plaza todavía se extraña llena de perplejidad ante los presagios que anuncian todas las encuestas. ¡Unos datos macroeconómicos tan extraordinarios y un pueblo soberano tan desagradecido! En fin, ahora lo único que nos falta es que salte a la palestra el típico experto del PP para anunciar que la principal prioridad del próximo Ejecutivo que sustituya al de Sánchez será, cómo no, la creación de empleo.