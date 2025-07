El boom del té matcha desborda a los productores japoneses

El té matcha es un elemento esencial de la ceremonia japonesa del té pero también es una de las bebidas predilectas por los jóvenes en redes sociales. Esta bebida comienza a ser parte del surtido de las cafeterías de todo el mundo pero el aumento exponencial de su consumo tiene algunos desafíos para los exportadores japoneses.

Según la emisora pública de Japón NHK, Japón exportó té verde (que incluye el matcha) por más de 250 millones de dólares el año pasado, lo que supone más del doble que hace una década. A nivel mundial, el mercado del matcha tiene un valor estimado de 4.200 millones de dólares. Por otro lado, el diario japonés The Japan Times señala que el país nipón produjo 4.176 toneladas de matcha en 2023, casi el triple de las 1.471 toneladas de 2010.

"Una gran cantidad de tráfico"

Ante la creciente demanda de este té verde los proveedores japoneses están comenzando a verse sobrepasados. Por ejemplo, la compañía de té japonés CHATO se vio obligada a construir una nueva fábrica para gestionar los nuevos pedidos y su presidente, Kato Shigeki, ha señalado que ahora le llegan solicitudes de pedidos de muchos más países, según NHK.

En el caso de la empresa japonesa Marukyu Koyamaen, en su página web se puede leer un mensaje nada más entrar que indica que están teniendo "graves problemas técnicos" en relación con la reposición de existencias de té debido a "una gran cantidad de tráfico en un corto período de tiempo ".

Por otro lado, no todos los productores de té matcha de Japón están interesados en exportar su producción de té. "No me interesa exportar al extranjero", sentenció un vendedor de té verde al medio asiático Nikkei Asia. Por otro lado, el diario señala que la mayoría de los productores de té de la prefectura de Kyoto (uno de los lugares más importantes de la producción tradicional de té japones) tienen más de 65 años y no cuentan con los ahorros suficientes para ampliar su producción.

Medidas del gobierno japonés

El Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca japonés está al tanto de este desajuste y en un comunicado de abril titulado Política Básica para la Promoción de la Industria y la Cultura del Té señalan los pasos a seguir para aumentar las exportaciones de matcha. "Dado que la oferta no satisface la creciente demanda internacional, es importante fortalecer el sistema de suministro para seguir expandiendo las exportaciones en el futuro", señala el informe.

Una de las medidas que plantea el ministerio es la de la promoción de un cambio en la producción de tencha, un tipo de hoja que se usa para producir el matcha. Por otro lado, el ministerio nipón ha reconocido "el deseo de simplicidad de los consumidores modernos" y está buscando promover, al margen del método tradicional de su preparación, otras maneras de consumir matcha. Por ejemplo, el gobierno promoverá la "popularización de utensilios de té irrompibles y fáciles de limpiar, el aumento del consumo de bolsitas de té innovadoras y bebidas embotelladas de plástico".

Por otro lado, desde NHK señalan que el Ministerio está otorgando subsidios a los agricultores que amplíen sus plantaciones de té verde o cultiven hojas de matcha de calidad.