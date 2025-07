Rocío Albert: "Si Madrid pidiera lo mismo que Cataluña, no seríamos España"

La Comunidad de Madrid atraviesa un momento pletórico en materia de económica. El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media española, se ha consolidado como el motor generador de riqueza del país, es la primera opción -de lejos- para la inversión extranjera, y todo ello, mientras alivia al contribuyente con sistemáticas bajadas fiscales.

Sin embargo, los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez al territorio que dirige Isabel Díaz Ayuso no cesan. El último agravio a esta región es el cupo catalán, que el Ejecutivo ha pactado con los independentistas y que pretende dejar a Madrid como la única autonomía aportadora neta de la caja común. La Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha hablado de este atropello con Libre Mercado.

"Es la destrucción de España"

La entrega de la llave de la caja a Cataluña "es la destrucción de España. Supone darle a los independentistas el requisito que les faltaba para cuando declaren de nuevo la independencia. En ese momento, contarán con recursos suficientes de todos los españoles, y también de los madrileños, para poderla llevar a cabo. La otra vez (el 1-O) les faltaba el dinero" señala.

Albert vaticina que, si Cataluña llega a recaudar sus propios impuestos, "al resto, o nos incrementan los impuestos o los servicios públicos, como la educación o la sanidad, se van a ver dañados". La consejera manifiesta la incoherencia del plan de Sánchez de evitar que las autonomías que bajen los impuestos, cuando "que las comunidades autónomas tenemos autonomía fiscal está recogido en nuestra Constitución, y todo para perjudicar a Madrid" mientras le cede todo el poder tributario a Cataluña. En este sentido, Albert aclara que "con nuestras bajadas de impuestos no perjudicamos un euro a la caja común. Nuestra aportación al sistema de financiación autonómica es de acuerdo con nuestra capacidad".

Para llevar a cabo la concesión insólita de este privilegio a Cataluña, lo primero sería cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA) y los apoyos políticos de Sánchez se tambalean. Eso sí, el pacto contempla que, para 2026, la Agencia Tributaria Catalana esté cobrando ya el IRPF.

"La Agencia Tributaria Catalana no tiene ni los medios materiales ni humanos para ello. Es más, los propios funcionarios están pidiendo traslados de Cataluña. Pero si no es en 2026 será en 2027. Con todo el dinero que les están regando, dales tiempo que lo conseguirán" considera la consejera madrileña.

"Ya se ha roto la caja común"

Respecto a qué tendría que pasar para certificar que realmente el Gobierno ha triturado la caja común, Albert no es optimista. "Yo creo que ya se ha roto la caja común. No quiero ser alarmista, pero ellos van muy poquito a poco, no lo hacen de golpe. Es como ocurre en las dictaduras. De la noche a la mañana tú no te conviertes en una dictadura, sino que vas dando pasos. Que tengan una Agencia Tributaria es el primer paso y que pasen a gestionar impuestos, es el segundo. Ahora, es el momento en el que todos los independentistas, también los vascos con la Seguridad Social, le están sacando todo su jugo a Sánchez" señala.

Albert niega que la Comunidad de Madrid haya pensado en algún momento solicitar la misma fórmula que Cataluña en la financiación autonómica, para también salir beneficiada en el reparto reduciendo su aportación al sistema. "No, porque entonces no seríamos España. Entonces seríamos mini estados. Madrid es una región al servicio de España, y tenemos muy claro que, como la región más rica que somos, tenemos que aportar al resto de las comunidades autónomas. Ahora, dicho esto, no podemos ser la única que aportemos porque así no se sostiene" considera.

Albert lamenta, además, que Cataluña no pretenda a hacerse con más financiación para beneficiar a los catalanes con rebajas fiscales. "Tienen la fiscalidad más elevada en el IRPF y no hemos oído ni a Illa ni a ERC prometer bajadas de impuestos. Con ese dinero, ellos quieren seguir aumentando sus chiringuitos y llevar a cabo la independencia" sentencia.

