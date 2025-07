Tapiar puertas con ladrillos y cemento: así han conseguido en una localidad murciana expulsar a 100 okupas

La localidad murciana de Alguazas, con unos 10.000 habitantes, se ha convertido en un referente nacional en la lucha contra la okupación. En los últimos años, el municipio ha conseguido expulsar a casi 100 okupas mediante un método tan simple como eficaz: tapiar con ladrillos y cemento las puertas de las casas okupadas cuando quedan vacías, todo ello con el respaldo de la Policía Local, el Ayuntamiento y la colaboración de los vecinos.

Según una información de Antena 3, este sistema se activa en cuanto los okupas abandonan momentáneamente la vivienda. Primero se cortan los suministros de luz y agua, se retira la puerta y, a continuación, se levanta un muro de ladrillo en su lugar. De este modo, los ocupantes ilegales no pueden volver a entrar.

Un protocolo rápido

La clave del éxito está en la rapidez de respuesta. Cuando un propietario o vecino avisa de una okupación, la Policía interviene de inmediato. Si el inmueble queda vacío, se ejecuta el tapiado, evitando así que la situación derive en procesos judiciales largos y complejos.

Tapiar la puerta con ladrillos, paletas y cemento: la técnica infalible con la que han conseguido echar a 100 okupas en un pueblo. Una táctica totalmente legal que ha sido probada con éxito en Alguazas, Murcia #STOPokupas 📽️ @A3Noticias pic.twitter.com/Ysrks9r8AR — Jali #STOPokupas (@jaliroller) July 23, 2025

"Está teniendo éxito y estamos consiguiendo que muchas personas que son molestas abandonen las viviendas", ha afirmado el alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé en esta misma cadena, quien ha asegurado que cada semana tenían "entre 2 y 3 intentos de okupación de viviendas".

Gracias a este sistema, el municipio asegura haber reducido las okupaciones en un 60%, con solo dos intentos frustrados en los últimos meses.

Las reacciones en el pueblo reflejan tanto apoyo como resignación ante esta medida. "Una vez que el propietario esté de acuerdo, yo lo veo muy bien, ha expresado una mujer en Antena 3. "Que la tengas que tener tapiada por miedo a que te la okupen es también muy triste", ha añadido otra vecina.

Interés en otros municipios

El modelo de Alguazas ha despertado interés en otros ayuntamientos, tanto en la Región de Murcia como en comunidades vecinas. Escalona, un municipio de 3.000 habitantes en Toledo, ya ha puesto en marcha medidas similares.

"Están tapando muchas puertas de gente que no habita las casas y eso frena un poco la okupación", ha explicado una vecina de Escalona que, además, recuerda cómo antes esta situación era "desbordante": "La gente llegaba a su casa y no podían entrar porque les habían cambiado la cerradura".

La rapidez es una de las grandes ventajas de esta medida, puesto que en menos de 48 horas, los propietarios pueden recuperar sus inmuebles. Ambos municipios destacan que este método ha logrado "espantar" a potenciales okupas.

¿Es un método legal?

Desde el punto de vista jurídico, el ayuntamiento de Alguazas sostiene que la actuación está dentro de la legalidad, siempre que no haya una resolución judicial que ampare a los ocupantes y que no se incurra en delitos como el allanamiento de morada o el uso de la fuerza. Se aplica el principio de "legítima recuperación de la posesión", dado que la okupación no genera derechos frente al propietario.