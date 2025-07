Rocío Albert: "En Cataluña están los emperadores y el resto somos sus esclavos"

Cuando la Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, leyó el siguiente titular del periódico ABC no daba crédito: "Sánchez promete a Junts y ERC una singularidad nuclear catalana".

La posibilidad de que Pedro Sánchez pueda concederle a Cataluña un calendario de cierre nuclear más amplio que al resto de España ha indignado a Albert. "No tienen vergüenza ni la conocen. Me indigna profundamente porque el tema de la energía es fundamental para cualquier actividad económica, y más, con el desarrollo tecnológico que tenemos. Nosotros tenemos unos proyectos que están deseando venir, y el único obstáculo que nos encontramos ahora mismo es el tema de la energía. Si tuviéramos garantizado que no se va a cerrar la central de Almaraz, que da suministro fundamentalmente a Extremadura, a Castilla-La Mancha y a Madrid, muchos de estos escollos estarían salvados" lamenta la consejera en una entrevista con Libre Mercado.

Ahora, "lo que no era posible para el resto de España, sí que es posible para Cataluña. No puede ser. Compramos energía a Francia y vamos a ser tan tontos de cerrar nuestras, pero en cambio, Cataluña no. ¡Pues ya entreguémosle toda la bolsa a Cataluña, y el resto, somos su cajero automático!" aconseja Albert en tono irónico.

El hartazgo de la Comunidad de Madrid con las concesiones del Gobierno a Cataluña es total. "Yo me empiezo a sentir como si fuéramos la Edad Media: ellos son los señores y el resto del mundo somos los siervos. Ellos, los emperadores y nosotros somos los esclavos. Es una vergüenza y más, precisamente, por quien quiere destruir España" declara.

"Habrá que pensar en minirreactores nucleares"

De cara al cierre de Almaraz impuesto por el Gobierno, y ante la posibilidad de que la Comunidad de Madrid lleve a cabo su propia apuesta nuclear, Albert asegura que "si cierran Almaraz, habrá que pensar en un futuro en minicentrales nucleares como los que se ven en otros países, pero yo no soy una experta en la materia. No tengo ni idea de cómo se hace eso, ni si se podría hacer".

¿Volverá a bajar Madrid el IRPF?

La consejera ha confirmado que la Comunidad de Madrid pretende seguir bajando impuestos en esta legislatura. Así, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantendría su promesa de repetir otra rebaja histórica del IRPF de 0,5 puntos en todos los tramos del impuesto como la que el Ejecutivo regional aprobó en 2021 y que los madrileños ya han notado en sus bolsillos.

"Tenemos que ir modulándola en función de las nuevas jugarretas que nos hace el Gobierno central, pero si el Gobierno central no hace nada, lo tendremos a lo largo de la legislatura" matiza Albert, que presume del efecto Laffer de Madrid. "El último dato que tenemos es que, de la bajada de medio punto de todos los tramos del IRPF, se recaudaron 900 millones más" asegura.

El Gobierno, a por Sucesiones

Sobre la intención de María Jesús Montero de forzar a la región a subir Sucesiones, y si están amenazadas las herencias en Madrid, la consejera responde que "amenaza siempre hay con este Gobierno porque el mal nunca duerme". Si el Ejecutivo finalmente obligara a las CCAA a subir este tributo autonómico, como ya ocurriera con Patrimonio, Albert vaticina que "mucha gente, cuyos padres han estado toda la vida ahorrando para dejarles algo a sus hijos, no pobrán heredar por los impuestos".

