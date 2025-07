Inocencio Arias, sobre el caso Huawei: "A Sánchez le importan tres pimientos los valores occidentales"

Hoy tenemos que entrar en el acuerdo alcanzado por el Gobierno español con la compañía china Huawei para adjudicarle el contrato de almacenamiento de las escuchas judiciales. Un contrato muy controvertido que abunda en la relación cada vez mayor de nuestro país con el eje de las dictaduras comunistas del mundo. Si hace pocas fechas veíamos al presidente del Gobierno español acompañado por Gustavo Petro, Lula Da Silva y Gabriel Boric, o escuchábamos al tirano Nicolás Maduro agradeciendo los servicios prestados a su dictadura por Rodríguez Zapatero, ahora el Gobierno de Sánchez tiende la mano a la dictadura china con un contrato con Huawei.

Es algo que se entiende muy bien desde la cosmovisión de un Ejecutivo muy acostumbrado a moverse como pez en el agua con sátrapas comunistas, pero que cada vez es más incomprensible desde la lógica de los intereses de Occidente. En la UE no lo ven con buenos ojos y menos en EEUU, donde la condición fundamental para compartir información sensible con los servicios de inteligencia españoles es que ésta no esté comprometida en ningún momento. Y esto implica que España no contrate con empresas chinas ningún servicio o equipamiento que pueda terminar afectando a la información confidencial que Estados Unidos comparte con España.

En materia comercial, Sánchez ya despertó suspicacias en el seno de la Unión cuando abrió la puerta al comercio con España a los fabricantes de automóviles chinos, justo cuando en Bruselas se discutía la necesidad de gravar con aranceles a una industria, la china, que, según el discurso comunitario, compite en desigualdad de condiciones, ya que la industria china puede competir en precio por ir dopadas sus empresas gracias a los presupuestos y ayudas del gobierno de Xi Jinping. Pero ¿cuál es la génesis de la relación de España con China? ¿Hay algo más que una torpeza comercial o diplomática? ¿Hay detrás algún tipo de interés que no conozcamos? Veamos qué sabemos hasta la fecha.

En 2019, la china Huawei buscaba abrirse paso en la Unión Europea y en especial en las redes de 5G en España después de que EEUU la vetara. El gobierno de Trump incluyó a Huawei en la lista de entidades consideradas una amenaza para la seguridad nacional, lo que efectivamente bloqueó el acceso de la empresa a tecnologías y mercados estadounidenses. Desde 2017 el Gobierno chino ponía a las empresas tecnológicas del país al servicio de los intereses oficiales del Partido Comunista chino.

Pues bien, en ese momento Huawei contrató los servicios del Lobby Acento, fundado por el exministro socialista José Blanco y del propio Zapatero con la intención de ganarse el favor de Moncloa y desbloquear la situación en España. Lograron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se mostrara abiertamente a favor. En 2020, el lobby trabajaba intensamente para Huawei, quien estaba empeñado en entrar en el despliegue del 5G en España. Entre los lobistas de Acento, además de Pepe Blanco y de Rodríguez Zapatero, estaba Antonio Hernando, actual secretario de Estado de telecomunicaciones, encargado de supervisar esta relación.

En 2020, Zapatero presionó a Telefónica para que abriera el 5G a Huawei. Según informaba The Objective entonces, se valieron de la presencia de Javier de Paz en la dirección de Telefónica, pero no se salieron con la suya ante la negativa tajante de Pallete. Pero la labor de Zapatero y compañía tuvo éxito, ya que el propio Sánchez anunció que en los avances en la implantación de la tecnología 5G se estaban logrando gracias a distintas empresas como Huawei. Es decir, el gran apestado en todo el mundo desarrollado, era un campeón en España.

¿Y qué pasaba en ese momento? Pues que en 2021, la firma Huawei fichaba en España a una agencia de comunicación y marketing muy particular: la firma Whathefav, propiedad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo publicaba The Objective, que tampoco pudo encontrar ningún trabajo realizado por esta agencia de comunicación. Esta agencia de comunicación que se especializaba en videojuegos también fue contratada por el portal venezolano El Server supuestamente para promover los E-Sports en Venezuela.

Pero la relación de Zapatero con China e Hispanoamérica no se circunscribe únicamente a Huawei ni a Acento. También ha servido de puente entre China y España con el lobby Gate Center, que mantiene Romero-Abreu, inversor de Global Alconaba (el asidero de Moncloa en Prisa). Romero-Abreu tiene un think tank llamado Thinking Heads, que tiene como participada el Gate Center, lobby de presión que emplea a Zapatero para tender puentes con las dictaduras China e iberoamericanas. No sólo eso. Tal y como publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, quien fuera jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa, Segundo Martínez, ahora trabaja en Huawei.

Una compleja red de relaciones que lamentablemente sitúan a España en el lado del Eje del Mal. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido contar con Inocencio Arias para analizar los riesgos que supone para la relación entre España y EEUU las conexiones del Gobierno de Sánchez con China. De hecho, en este sentido ha subrayado que "a Sánchez le importan tres pimientos los valores occidentales".

