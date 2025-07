La agencia de las hijas de Zapatero: negocios con Venezuela, medio millón en facturación y contenido woke en redes

La vida privada de la familia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mantenido en secreto durante los años en los que el exlíder socialista ha estado en el ojo mediático, aunque sus dos hijas han permanecido muy cerca de los medios de comunicación desde el silencio: ambas fundaron una agencia de comunicación en 2019 especializada en dotar de información de esports —competiciones de videojuegos— para varios medios nacionales, si bien también ofrece servicios de diseño a empresas y edición de vídeos.

En concreto la agencia de comunicación recibe el nombre de What The Fav y se dedica, entre otras cosas, a realizar contenido sobre esports para el portal de videojuegos Neox Games y los diarios La Razón y elPlural. Un servicio que parece que se extendió al portal venezolano El Server, una web de noticias de videojuegos emergente que no firma los contenidos de su web –por lo que no se puede confirmar que siga manteniendo relación con la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa— pero sobre el que trascendió una supuesta vinculación contractual después de que What The Fav publicase en redes sociales que buscaba un redactor nacido en Venezuela para encargarse de este proyecto, según publicó El Mundo.

Aunque la agencia eliminó este mensaje en redes tras el revuelo formado por la vinculación que siempre ha unido a Rodríguez Zapatero con el país dirigido por el narcodictador Nicolás Maduro, esta oferta se quedó registrada en una web de empleo y decía así: "What The Fav es una agencia creativa, multimedia & esports. Estando activa desde el 2019, What The Fav ha incrementado sus ingresos y su cartela de clientes un 200% en 2023. En What The Fav precisamos incorporar a un/a redactor/a creador/a de contenido de vídeo gaming en redes sociales".

Las oportunidades en Venezuela

Esta misma oferta precisaba que los requisitos para optar al puesto eran haber nacido en Venezuela, residir en Madrid, tener manejo de grabación y edición de vídeo, soltura ante la cámara y ser aficionado a los videojuegos. Unas aptitudes que mejorarían en el caso de que el solicitante tuviese conocimientos de redes sociales y del programa de edición de vídeo Adobe Premiere Pro. Todo ello, realizando el trabajo a remoto desde casa y con un sueldo de "13.000", una compensación que se entiende que se referían a 13.000 euros anuales; enfocándose en el medio venezolano El Server desde el momento que se ocupase la vacante, publicada en febrero de 2024.

En este sentido, esta vinculación con una empresa venezolana ha sido asociada con las relaciones que últimamente se han intensificado entre Zapatero y la dictadura bolivariana, ya que en este último año el expresidente socialista ha defendido al Régimen de Maduro tras su amaño de las elecciones y sus diferentes amenazas de muerte para con los líderes de la oposición. Algo que el exjefe del Ejecutivo llevó a lo más alto con su ayuda para coaccionar al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, para que este abandonase el país y se exiliara en España.

Asimismo, la empresa en la que figuran únicamente dos personas en el Consejo de Administración –Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras solidarias, según aparece en el Registro Mercantil— ha conseguido una facturación que asciende año a año a un ritmo vertiginoso, facturando poco más de 471.000 euros en 2024 frente a la cifra de algo más de 400.000 que vendió en 2023, superior también a los alrededor de 300.000 euros que consiguió en 2022; según queda registrado en el informe del Registro Mercantil.

Contenido woke en redes

A pesar de su notable recaudación, la empresa consta con varios perfiles en redes sociales en los que difunde contenido woke y que sugieren boicot a Israel sin demasiada repercusión. En su cuenta más seguida, en la red social Instagram, What The Fav cuenta con algo más de 800 seguidores, aunque esta realiza constantes colaboraciones con pequeños influencers que aportan contenido sobre esports, LGTBI, cine, historia o música recomendando series feministas, con representación lésbica o recordando anuncios machistas de la etapa franquista.

Una de estas publicaciones instaba a acudir a festivales que no estuviesen financiados en ninguna instancia por el Kohlberg Kracis Roberts & Co., un fondo que ha sido vinculado a Israel por tener negocios con empresas particulares de este país. En este vídeo se calificaba al llamado KKK por los pro-palestinos como "un fondo de inversoón global con intereses en múltiples industrias", reconociendo que su vinculación con Israel es "indirecta".