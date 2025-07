Así es el "cohete económico" de Sánchez que no llega a los hogares: el alza del PIB equivale al de la deuda pública

Pedro Sánchez no deja de alardear de la marcha de la economía. Saca pecho con un PIB inflado por el gasto público que paga con los impuestos disparados y elevados en más de 160.000 millones de euros que pagamos todos los españoles. Un PIB que crece porcentualmente más porque viene de una base hundida por haber sido uno de los países que más cayó en el covid. Y, cuidado, un PIB que no hace más que reflejar el incremento de deuda púbica. Traducido: que la riqueza extra de la que alardea Sánchez es una riqueza prestada, debida y por la que se pagan intereses cada minuto.

Los datos son rotundos. El PIB del año 2018 alcanzó una suma total de 1.212.276 millones de euros. El PIB en el año 2024, tomando ejercicios cerrados, finalizó en 1.591.627 MM€. Y eso significa que el auge total fue de 379.351 millones de euros.

En el otro lado de la balanza podemos comprobar lo que ha ocurrido en el mismo periodo de tiempo con la deuda pública. Pues bien, esa deuda en 2018 ascendió a 1.209.742 millones de euros. Y en 2024 la deuda pública finalizó en 1.620.569 millones de euros. Traducido: ha crecido en 410.827 millones de euros. O, dicho de otro modo, un importe superior al del aumento del PIB.

Para colmo, no debe olvidarse que el auge publicitado del dato del PIB influye un gasto público totalmente disparado que se paga con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y empresas por culpa de un ascenso de 160.000 millones de euros de los impuestos y cotizaciones desde la llegada de Pedro Sánchez.

En resumen, que la riqueza aparentemente incrementada es la riqueza debida y, todo ello, en medio de una brutal ineficacia económica porque, por el camino, se ha engrasado la subida teórica del dato de PIB con 97 subidas de impuestos muy reales que explican que ese aumento aparente del PIB no sólo no haya llegado al bolsillo de los contribuyentes sino que, de hecho, ha salido de esos mismos bolsillos.

Hay que recordar que esta explicación tiene pruebas plausibles en el poder adquisitivo de los españoles. Así, nada menos que un 35,4% de los hogares con niños en España no puede tener ni una semana de vacaciones. Se trata del último hito económico de lo que Pedro Sánchez califica como el "cohete económico" español.

Y hay mucho más. España es el segundo país europeo con mayor pobreza infantil, el segundo en paro de larga duración, el primero en paro general, juvenil y femenino, el tercero en pobreza relativa total y el quinto en pobreza severa. Y ahora se suma una nueva medalla en ese particular museo de hitos de la era Sánchez: España, con su peor dato desde 2016, es ya el quinto país de la UE con mayor porcentaje de familias con hijos que no pueden pasar ni una semana de vacaciones en una playa, un hotel o donde ellos quisieran descansar.

Los países que mejoran son Chipre, Portugal y Eslovaquia. Y el que empeora, España: pasa de la octava posición a la quinta. Y los acompañantes en el grupo de cabeza son delatores del tipo de economía. Sólo Rumanía, Grecia, Hungría y Bulgaria logran un dato peor. Bulgaria, por su parte, con tendencia de mejora, iguala a España, según los datos oficiales de Eurostat sobre el último año completo, 2024.

Pero Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo y todo el equipo socialista siguen insistiendo en que España es un ejemplo de crecimiento y bienestar. Lo han vuelto a hacer, de hecho, con el último dato de empleo hecho público: el del paro en junio. Pese a que lo cierto es que ese dato certifica una vez más que España no sólo es el líder en paro de la UE tanto en tasa general, como femenina o juvenil, sino que, además, revela que España acumula ya uno de cada cuatro parados de toda la zona euro.

