Todos los datos que desmienten el balance triunfalista de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este lunes frente a los medios de comunicación hizo un ejercicio de contorsionismo estadístico para tratar de ocultar realidades palpables de los problemas que vive nuestro país. Dijo que somos más ricos, cuando en realidad somos más pobres, que nuestro país genera confianza, cuando en realidad lo que genera es desconfianza, que todas las empresas del mundo quieren instalarse en España, cuando la realidad es que la inversión está en retirada, y que somos la envidia económica del mundo, cuando la realidad es que estamos a la cola en los indicadores de riqueza y en cabeza en los indicadores de miseria y pobreza.

Tengo que confesarles que resulta increíble la tranquilidad con la que el presidente del Gobierno se permite ese desdén a la hora de hablar de medios como el nuestro en el que insistimos en quitarle la careta al tirano y demostrar, con datos, y lo que es más difícil, con los propios datos bastardeados de la estadística que genera este mismo gobierno, el optimismo que imprime en todos sus comunicados.

Habló el presidente del Gobierno de ampliar derechos y consolidar el quinto pilar del Estado del Bienestar para referirse a la vivienda. Uno de los asuntos más sangrantes de cuantos presentó Sánchez frente a los medios, ya que él es el único responsable como presidente del Gobierno de intervenir un mercado que hace años funcionaba muy bien, que se profesionalizó fantásticamente tras la crisis subprime y financiera y que el PSOE y Podemos empezaron a destrozar cuando comenzaron a intervenir con los decretos antidesahucios, sus normas contra los alquileres turísticos, su ley de vivienda y el entorpecimiento sistemático de la libertad de los propietarios para alquilar sus viviendas al precio que consideren oportuno. Por no hablar de la profunda inseguridad que sufren los propietarios de vivienda en España.

Resulta muy llamativo la utilización que empleó de gráficos totalmente bastardeados para arrimar el ascua a su sardina y llegar a afirmar que gracias a su gobierno los españoles somos cada vez más ricos. Llegó a decir que la brecha en renta per cápita de España con la media de la Unión Europea es histórica. Vamos, que hasta que no ha llegado él no se ha reducido. Y lo único que ha hecho ha sido disparar esa brecha desde que llegó al poder en 2018 y sólo acierta a maquillarla en los dos últimos años para tratar de alcanzar los niveles previos a los que había en la crisis subprime. Pero la realidad es que España, a comienzos de los 2000 superaba en renta per cápita a la media de la UE. No hay una maldición divina… la maldición es el socialismo.

Para muestra un botón: se sintió orgulloso de ser el país europeo que más fondos Next Generation hemos recibido no reembolsables. Es decir, que está encantado de haber sido el país peor parado en la crisis del coronavirus y el que más ayuda y subvenciones ha necesitado para salir adelante.

