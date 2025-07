Óscar López usa un gráfico manipulado para atacar a Ayuso

Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y candidato por el PSOE madrileño a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sigue inmerso en su particular campaña contra Isabel Díaz Ayuso en su intento de arrebatarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a la "lideresa" del PP de la capital de España.

Una de las últimas ocurrencias de López ha tenido lugar este miércoles donde ha publicado un post en su perfil de X (Twitter) donde dice lo siguiente: "Y con esto hemos tenido que soportar el victimismo fake de Ayuso. Estos son los recursos que ha recibido la Comunidad de Madrid del gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Dato mata relato." Al tiempo que adjuntaba un gráfico donde se ve la evolución de la financiación de la CAM.

Y con esto hemos tenido que soportar el victimismo fake de Ayuso. Estos son los recursos que ha recibido la Comunidad de Madrid del gobierno de @sanchezcastejon en los últimos años. Dato mata relato. pic.twitter.com/Z8TeDHiunP — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 30, 2025

En todo este tuit hay varias cosas que están mal, pero vamos a empezar por la más obvia de todas. Y es que salta a simple vista el hecho de que el gráfico está manipulado para que parezca que hay una diferencia sideral entre unas cantidades y otras, dando la sensación de que entre los datos del 2018 y los del 2025 hay una diferencia hasta 8 veces mayor entre una cantidad y otra, cuando la diferencia real es de apenas unos 7.000 millones de euros. Dicho de otra forma, al truncar los ejes da una sensación mucho mayor de aumento entre la financiación de 2018 y la de 2025. La gráfica debería empezar desde el número cero, no desde el 13.000.

Por otro lado, tenemos que no es una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez la mayor o menor retribución que recibe Madrid (o cualquier otra CCAA) procedente de las Entregas a Cuenta, sino que esta cantidad depende de tal y como está configurado el actual sistema de financiación autonómica.

Es decir, el Estado estima los fondos que debe transferir a las Comunidades Autónomas y los distribuye a lo largo del año mediante las entregas a cuenta. Dos años después, al cerrar el ejercicio, se compara lo entregado con lo realmente recaudado. Si las CCAA recibieron menos de lo que les correspondía, el Estado les paga la diferencia. Si recibieron más, las CCAA devuelven el exceso al Estado. Por tanto, no es que el Gobierno de Pedro Sánchez entregue recursos a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, sino más bien todo lo contrario. En este documento de Fedea se explica el funcionamiento del sistema de financiación autonómico.

Tal y como explica en este post el economista Santiago Calvo, Madrid está aportando más al resto de CCAA de lo que acaba recibiendo para sí misma.

Los recursos a los que hace referencia Óscar López (el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de impuestos especiales) no son una transferencia del Estado hacia Madrid, sino que se recaudan directamente de los contribuyentes madrileños y la Administración Central los redistribuye… https://t.co/uSkDRfJ1Eg — Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) July 30, 2025

Como muestra el propio Santiago, y en base a datos de 2023, Madrid aportó 5.700 millones de euros más de los que acabó recibiendo a través del reparto por financiación autonómica, de manera que Madrid contribuye solidariamente con el resto de españoles, todo lo contrario de lo que nos quieren hacer creer desde los distintos sectores socialistas y de izquierdas.

Otra cuestión importante es que los datos mostrados por Óscar López no están en términos reales sino en términos nominales, tal y como apunta el ingeniero industrial Jon González:

No es ya el eje truncado o los datos en euros nominales (pasa del 1,1% del PIB al 1,2%), es que es simplemente que la CAM no "recibe" nada (y menos "del Gobierno"), simplemente se le devuelve parte de lo que sus ciudadanos están redistribuyendo a los de otras Comunidades https://t.co/JzXbDs6PPZ — Jon González (@Jongonzlz) July 30, 2025

Así pues, tanto el gráfico aportado por Óscar López, como la interpretación que hace de dicho gráfico no tiene ningún tipo de sentido y cae en varias mentiras y trampas. No obstante, esto no es algo que debería sorprendernos de un socialista y menos de alguien como López, quien ya afirmó en su momento que el capitán Bonilla "fantaseaba con asesinar a Pedro Sánchez", algo que se demostró que era radicalmente falso.