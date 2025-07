El Gobierno desmiente a 'El País' y asegura que no han abierto una negociación sobre las nucleares

El Gobierno asegura que "no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes" en relación al futuro de las centrales nucleares en España. Así lo confirma la agencia Europa Press, que destaca a este respecto que el Ejecutivo alega que "ninguna de las empresas ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales".

Sin embargo, lo cierto es que este jueves el diario El País informaba de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, habría remitido a Endesa e Iberdrola una carta en la que, en respuesta a una misiva enviada por estas dos compañías al Ministerio donde se realizaba una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, mostraría su intención de realizar una posible revisión del calendario nuclear.

Según el periódico del Grupo Prisa, Sara Aagesen habría expresado a ambas empresas que la hipotética revisión del calendario nuclear estaría sujeto a condiciones concretas: principalmente, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. No obstante, Europa Press detalla que para el Ministerio la carta de Endesa e Iberdrol supone "una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas".

En consecuencia, explica esta agencia informativa, el Ejecutivo considera que el planteamiento de las dos empresas "no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal". Además, subrayan que posteriormente las compañías no han trasladado al Ministerio "que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales, por lo que no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes".

En cualquier caso, cabe recordar que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra Sara Aagesen, han expresado en distintas ocasiones durante los últimos meses que el Ejecutivo estaría dispuesto a estudiar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares en España, siempre que se cumpliera con las condiciones anteriormente señaladas.