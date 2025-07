Han pasado tres meses del apagón que dejó unas diez horas a toda la península sin luz y aún sigue sin conocerse, oficialmente, cuál fue el desencadenante. Mientras en España Transición Ecológica lo ha despachado con un informe que señala que fue "multifactorial" y reparte culpas entre empresas y operadora a la espera de las previsibles indemnizaciones, la guerra entre Red Eléctrica y las energéticas continúa.

La empresa que preside Beatriz Corredor sigue aferrada al hecho de que pese a que España se fue a cero no había ningún problema en el sistema, sino que fueron las empresas las que no controlaron como debían las sobretensiones de ese día. La versión de las empresas es radicalmente contraria: el problema fue la tensión pero fue la planificación deficiente de Red Eléctrica la responsable de que no hubiera herramientas para corregirla al no haber previsto suficiente potencia firme.

En medio de esta guerra, sigue adelante la investigación paralela de las autoridades europeas: hace unos días, tras su cuarto encuentro, el grupo de Expertos de Entso-E, la Red Europea de Redes de Transporte de Electricidad, emitió un nuevo informe provisional muy alineado con las explicaciones del ministerio de Sara Aagesen que también señaló el papel clave de la tensión en las desconexiones "en cascada" que desencadenaron el cero. En su documento, que aún no es el definitivo, señalan a "todos los actores" por la incapacidad de gestionar los picos de tensión.

Las eléctricas han respondido expresando su disconformidad con estas conclusiones al considerar que en el análisis hay "omisiones" relevantes. Las energéticas agrupadas en la patronal Aelec, que representa entre otras a Iberdrola y Endesa, señalan que hay "aspectos del incidente" que no han sido "abordados" y reclaman que no se distorsione ni omita "ningún elemento" para esclarecer las causas. Tras un nuevo informe sobre el apagón que se suma al conocido hace unos días, las eléctricas señalan ocho omisiones a las autoridades europeas decisivas para entender lo que pasó:

1.La central de gas que no se encendió

Las eléctricas hablan en primer lugar de la planificación de la empresa que preside Corredor, recordando cómo "el proceso diario de restricciones técnicas" dictaminó que el día 28 sería necesarios dos ciclos combinados en el sur de España. Sin embargo, a última hora de ese día la central de San Roque, en Cádiz, sufrió un incendio que la volvió indisponible y Red Eléctrica, en lugar de reemplazarla por otra central de la zona decidió no hacerlo. A juicio de las eléctricas, por este motivo "la programación de generación para el día 28 de abril fue menos segura de lo que se había considerado necesario tan solo unas horas antes, reduciendo la capacidad de control dinámico de tensión disponible en el sur de España".

2.Falta de coordinación

Las energéticas subrayan que el informe no entra a analizar si Red Eléctrica cumplió el protocolo de coordinación con los distribuidores ante la escalada de la tensión, que habría contribuido a responder. Destacan el reciente cambio en el protocolo (P.O. 7.4) sobre control de tensión aprobado justo después del apagón, que a su juicio, "subraya la importancia de la falta de coordinación de tensiones en el día del incidente".

3.La inestabilidad de días antes

Las eléctricas insisten en algo que expuso reiteradamente el sector desde el primer momento: que la inestabilidad no fue algo exclusivo de la mañana del 28 de abril y que habría que analizar los días antes, en particular el 22 y 24 de abril y sus señales "de creciente inestabilidad".

4.El papel de las redes de distribución

Las empresas se quejan también de que se señalan entre las causas del aumento de tensión una "mayor inyección de potencia reactiva desde las redes de distribución", frase que consideran sin base, afirmando que "los perfiles de tensión fueron más estables que en la red de transporte de 220 y 400 kV".

5.¿Cuál es la tensión normal?

Según las eléctricas, el informe de ENTSO-E se alinea con Red Eléctrica al considerar como "límite superior" del sistema eléctrico español una tensión de 435 kV, relativizando así los picos de ese día. A juicio de las eléctricas, la normativa no establece ese rango como el límite de operación normal, que estaría en cambio entre los 390 y 420 kV, reservándose esos 435 kV para contingencias especiales. "El valor de 435 kV no puede considerarse como un límite aceptable para condiciones normales de operación", afirman.

6.Falta de datos

Entre los muchos reproches lanzados entre REE y las eléctricas está la falta de publicación de datos clave para saber lo que ocurrió y así lo afirman en esta respuesta, avisando de que no se ha publicado "el balance de generación/absorción de potencia reactiva entre las 12:00 y las 13:00 horas, tanto programado en el mercado diario como su evolución en tiempo real". A su juicio, estos datos "permitirán evaluar el excedente de potencia reactiva y compararlo con los recursos disponibles para el control de tensión". Cabe recordar cómo Red Eléctrica, y también el Gobierno, han señalado a las empresas por no absorber adecuadamente esa potencia reactiva.

7¿Y la hidroeléctrica?

Las eléctricas vuelven a destacar cómo minutos antes del apagón se les solicitó arrancar centrales de ciclo combinado pero no hidráulicas, que permiten un encendido mucho más rápido (minutos frente a varias horas) Si "esta decisión se debió al hecho de que los ciclos combinados están equipados con sistemas PSS para mitigar las oscilaciones del sistema, resultaría aún más preocupante que no se tomaran medidas para sustituir los ciclos combinados originalmente programados que finalmente se declararon indisponibles".

8.La interconexión con Francia

Por último, las eléctricas echan de menos un análisis más detallado del "papel que desempeñó" el operador en la gestión de la interconexión con Francia, un aspecto esencial según han insistido en los últimos meses fuentes del sector.

"Preocupante" presencia de REE

Las eléctricas hacen un último apunte al recordar cómo Red Eléctrica está representada en el "panel de expertos" junto a los representantes de operadores de países como Portugal, Dinamarca, Polonia o Francia.

Subrayan el "posible conflicto de interés de REE como parte potencialmente responsable del apagón y, al mismo tiempo, miembro del Panel de Expertos encargado de su investigación" y piden que se considere "la no participación del Operador del Sistema español en el análisis de la información ni en las deliberaciones posteriores relativas a la investigación de las causas del apagón". Aún están previstas otras cuatro reuniones y el informe final no se espera hasta octubre.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.