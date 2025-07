Yolanda Díaz intentará subir el SMI en 2025 por segunda vez: "No vamos a descansar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que, tras el período veraniego, volverá a convocar a la Comisión de Expertos con el objetivo de seguir incrementando el salario mínimo interprofesional (SMI), que en la actualidad se sitúa en 1.184 euros mensuales, en catorce pagas, lo que lo convierte en 1.381 euros al mes.

Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros del pasado martes, Díaz destacó con satisfacción los avances logrados en este ámbito, subrayando que el SMI ha experimentado un aumento del 64% desde los 735 euros mensuales que se percibían anteriormente. Según la ministra, estas subidas no solo mejoran las condiciones económicas de los trabajadores, sino que también "infunden esperanza" en la sociedad, al permitir una mayor estabilidad financiera para muchas familias.

La Comisión de Expertos, constituida en enero de 2021, es un órgano asesor del Gobierno que reúne a representantes del Ejecutivo, de los "agentes sociales" —como sindicatos y organizaciones empresariales— y a profesionales del ámbito académico. Su principal función es analizar y recomendar el ritmo al que debe incrementarse el SMI para que alcance el 60% del salario medio en España, un compromiso establecido por la Carta Social Europea.

Sería la segunda subida en 2025

Este grupo ha desempeñado un papel clave en las sucesivas subidas del salario mínimo, y Díaz ha anunciado que, fiel a esta dinámica, recurrirá nuevamente a sus recomendaciones para definir el próximo aumento. Cabe recordar que, para el año 2025, el Gobierno ya aprobó un incremento del 4,4%, lo que elevó el SMI a los 1.184 euros actuales, es decir, 50 euros más al mes en comparación con la cuantía fijada para 2024.

En el transcurso de la rueda de prensa, Yolanda Díaz aprovechó para poner en valor los datos positivos del mercado laboral español. Según señaló, en la actualidad hay más de 22 millones de personas ocupadas, de las cuales 10,3 millones son mujeres, lo que refleja un avance significativo en la incorporación femenina al empleo. Además, destacó que la tasa de paro se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 17 años, con 11 comunidades autónomas registrando un desempleo inferior al 9%.

Por otro lado, al ser preguntada sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, cuyo debate a la totalidad estaba programado en el Congreso de los Diputados para el 22 de julio pero fue aplazado por el Ministerio de Trabajo, Díaz reiteró su compromiso de retomar las negociaciones tras el verano.

No obstante, evitó garantizar que la votación sobre las enmiendas a la totalidad se lleve a cabo de forma inmediata en septiembre, ya que el Gobierno priorizará la convalidación de un Real Decreto-Ley, aprobado este mismo martes, que amplía los permisos de maternidad y paternidad. "No me gusta comprometerme con plazos, pero en este caso debo hacerlo. Aunque los permisos entran en vigor hoy, el siguiente paso será en septiembre", explicó la ministra.

Díaz se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un consenso en las negociaciones pendientes y aseguró que, una vez superado el período estival, el Gobierno retomará todas las discusiones con intensidad. "No vamos a descansar", afirmó, destacando que la reducción de la jornada laboral es una medida esperada por 12,5 millones de trabajadores en España.

Según la ministra, este cambio representa el próximo gran hito en la agenda laboral del Gobierno. "El siguiente paso es, sin duda, la jornada laboral", sentenció, reafirmando su compromiso con esta reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y avanzar en la conciliación laboral y personal.