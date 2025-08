El BBVA se reserva la opción de retirar la OPA: "Si no sale, no pasa nada"

El BBVA sigue contemplando septiembre como fecha clave para avanzar en su intento de adquisición del Banco Sabadell, aunque no descarta dar marcha atrás en pleno verano. Su consejero delegado, Onur Genç, ha advertido este jueves que "no hay ninguna garantía" de que la opa (oferta pública de adquisición) siga adelante y ha dejado la puerta abierta a retirarla tras la junta de accionistas del Sabadell prevista para el próximo 6 de agosto. Al respecto, dijo que si al operación no sale "no pasa nada, seguiremos adelante con nuestro maravilloso plan estratégico".

Ese día, los accionistas de la entidad catalana deberán votar la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander, así como el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. Ambos puntos, previsiblemente, saldrán adelante sin oposición.

Aunque BBVA nunca ha mostrado interés en TSB, la desinversión no parece haber sido bien recibida por la entidad vasca, que evita confirmar si este movimiento resta atractivo a la operación. Genç ha insistido en que, si consideran que la opa no genera valor, optarán por retirarla. Eso sí, ha defendido que la oferta es "excelente", con una prima del 30 % respecto al precio anterior a que se conociera el interés del BBVA.

No mejora la oferta

El banco presidido por Carlos Torres ha dejado claro que no está dispuesto a mejorar las condiciones: ni subirá el precio ni rebajará el umbral mínimo de aceptación —que sigue fijado en el 50 % del capital—, ya que su objetivo es lograr el control total del Sabadell.

El BBVA mantiene sus planes a pesar de los obstáculos. El Gobierno ha impuesto una condición clave: las dos entidades deberán mantener su independencia durante al menos tres años, lo que retrasaría la obtención de sinergias. La entidad estudia recurrir esta exigencia ante el Tribunal Supremo.

Tampoco se retiró tras el anuncio del Sabadell de vender TSB y repartir un dividendo multimillonario. Lo único que hizo el BBVA fue posponer el envío de la documentación a la CNMV, retrasando así el inicio del canje de acciones a septiembre. La decisión fue respaldada por el regulador bursátil.

Prima negativa y dudas

Pese a los avances del proceso, la prima ofrecida por el BBVA sigue siendo negativa. La mejora bursátil del banco azul este jueves, con una subida del 7,96 % (hasta los 14,64 euros), ha suavizado esa pérdida potencial para los accionistas del Sabadell. Aun así, con la acción de la entidad catalana subiendo un 4,35 % hasta 3,241 euros, la prima negativa se sitúa aún en el 11,5%. Eso implica que, de aceptar hoy la oferta, los accionistas perderían 2.001 millones de euros en total, unos 37 céntimos por acción.

En términos prácticos: un inversor con 10.000 euros en acciones del Sabadell recibiría 8.850 euros en títulos del BBVA, perdiendo 1.150 euros. A finales de julio, esa pérdida habría sido incluso mayor, alcanzando un 14,5 %.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha advertido en varias ocasiones que, con estas cifras, la operación "no saldrá adelante". Mientras tanto, fuentes cercanas al BBVA confían en que la prima negativa se reduzca a medida que se acerca el periodo de canje.

Genç, por su parte, atribuye buena parte de la subida de la acción del Sabadell al anuncio de la opa y advierte que, si esta se retira, los títulos del banco catalán podrían desplomarse.

Resultados récord y promesas de rentabilidad

El BBVA ha aprovechado la ocasión para presumir de músculo financiero: anunció un beneficio semestral récord y prevé ganar 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028, una media de 12.000 millones al año. En contraste, el Sabadell aspira a obtener 1.600 millones anuales sin TSB.

Además, el banco vasco calcula que podrá distribuir más de 36.000 millones de euros en capital de máxima calidad entre sus accionistas en los próximos cuatro años, con una rentabilidad media del 22 %.

Genç concluyó asegurando que, independientemente del futuro de la opa, el BBVA continuará con su "maravilloso plan".