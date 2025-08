La letra pequeña del traspaso de los trenes de Renfe a Cataluña

Este martes se produjo la enésima concesión del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán a través de la creación de una empresa ferroviaria cuya propiedad será mitad de la Generalidad de Cataluña (49,9% de la propiedad) y mitad de Renfe (50,1% de la propiedad). Todo esto tiene como objetivo consumar el traspaso de las competencias de trenes al Gobierno catalán, algo que ya hemos contado en Libre Mercado pero sobre lo que seguimos conociendo más detalles que hacen que esta noticia sea aún más escandalosa y hasta ofensiva para el resto de españoles.

En la propia "Referencia del Consejo de Ministros" que se celebró este martes podemos leer lo siguiente:

"La nueva sociedad mercantil, cuyo domicilio social estará ubicado en Cataluña, estará constituida por la Generalidad en un 49,9% y por Renfe Viajeros SA en un 50,1% y contará con un capital inicial de 2 millones de euros. Será el grupo Renfe el encargado de aportar todos los medios necesarios para la prestación del servicio, con la asignación de material, instalaciones, bienes e inmuebles, derechos, obligaciones y relaciones jurídicas.

El modelo de Rodalies de Cataluña, cuya función será la prestación y la gestión de servicios de transporte de viajeros en ferrocarril, estará basado en la cogobernaza. Su Consejo de Administración tendrá cuatro miembros propuestos por el Estado y cinco propuestos por el Gobierno de la Generalidad, entre los que se elegirá la presidencia.

De esta forma, se mantendrán los estándares de seguridad y la coordinación con el sistema ferroviario nacional, a la vez que se respetan, protegen y garantizan los derechos laborales de las personas trabajadoras acordados con la representación sindical y establecidos en el convenio colectivo del Grupo Renfe."

Como se puede comprobar en el texto, el encargado de aportar todos los medios necesarios para la prestación del servicio será Renfe, es decir, que serán todos los españoles quienes sufraguen este gasto mientras que será la Generalidad la que gestione y controle las competencias de los trenes.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho eco de esta noticia y de esta forma la ha comentado en su cuenta personal de la red social X (Twitter):

Un estado paralelo a sorbitos, a la cara de todos, sufragado por todos. https://t.co/DIh0Cc09Ug — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 30, 2025

Desde la Moncloa se congratulan de haber logrado este "hito histórico" y celebran que esto va a mejorar el servicio para los usuarios catalanes, esto podemos leer en la propia web de La Moncloa:

"La constitución de esta nueva empresa da cumplimiento al acuerdo alcanzado entre los ambos gobiernos y responde a la voluntad de colaboración y actuación conjunta en la prestación del servicio.

Igualmente, permite dar un paso adelante en la gestión directa del transporte ferroviario por parte de la Generalidad, quien tiene atribuidas, en base al Estatuto de Cataluña, las competencias en esta materia. Hasta el 2025, se ha realizado la gestión de las tarifas, los horarios y la inspección del servicio.

"Todo ventajas", o eso cuentan

Con esta actuación se prevé ofrecer una mayor eficiencia operativa en el servicio, favoreciendo una toma de decisiones más ágil, la gestión desde la proximidad y una colaboración más estrecha con las personas usuarias y empleadas. También permitirá la mejora en la atención al cliente, con una mejor información sobre las incidencias desde las estaciones, en los trenes y en las redes sociales. La empresa tendrá como objetivo el aumento de los índices de calidad, satisfacción o confort.

Tras la autorización por parte del Consejo de Ministros, la nueva sociedad previsiblemente completará su constitución formal con la inscripción en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre de este año. Según el calendario previsto, durante 2026, podrán iniciarse las actividades organizativas, de gestión de licencias y permisos, de identificación y de valoración de los recursos y la operación plena del servicio."

Es decir, no es ya únicamente que Sánchez haga otra concesión al independentismo catalán para poder estar unos días más siendo presidente del Gobierno de España, sino que serán todos los españoles los que tengan que sufragar todo este gasto (a través de Renfe) mientras quieren hacernos creer que esto que se ha conseguido es un gran logro y que mejorará la calidad del servicio para todos los usuarios.

Si esto es así y un traspaso de las competencias del transporte ferroviario a las CCAA redunda en un mejor servicio para el cliente, ¿por qué no se hace en el resto de las regiones? ¿por qué no pueden Madrid o Andalucía ser también responsables de esta gestión al tiempo que no tienen que asumir ningún gasto? La respuesta es clara, y es que no depende de Madrid o Andalucía que Sánchez siga en el poder, sino de los votos de Junts.