El día que el profesor Bastos dejó en shock a La Sexta: "Vayamos al Congo a hacer huelga"

Cuando de cuestiones de teoría económica se trata, la demagogia y la ignorancia tienden a mezclarse en los programas y tertulias de medios de comunicación profundamente izquierdistas. No es extraño que al encender el televisor o la radio, y sintonizar las cadenas más progres, encontremos una avalancha de acusaciones, argumentos sentimentaloides, estadísticas maquilladas, e incluso falsedades, con las que se trata de denunciar las vilezas del capitalismo.

Todos hemos padecido a los archiconocidos tertulianos progres del momento (muchos de ellos desmontados minuciosamente en Libre Mercado por Miguel Puga) y sabemos que dominan la mayor parte de los minutos en televisión. Así, la aparición en estos espacios de un analista liberal o conservador, no alineado con la mentalidad de nuestro tiempo, pretenciosamente ‘progresista’, inspira una auténtica rebelión en los platós de televisión.

La aparición de Bastos en La Sexta

Precisamente, fue en el programa que hace varios años presentaba el periodista Jesús Cintora en La Sexta, ‘Carretera y Manta’, donde el economista y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Anxo Bastos, hizo una estelar (y sufrida) aparición tratando de explicar, a sus contertulios y a la audiencia, cómo funciona en realidad la formación de los salarios en un mercado libre.

Esta intervención en la cadena del grupo Atresmedia se ha hecho viral de nuevo en las últimas horas después de que un usuario de X (antigua Twitter) haya compartido varios fragmentos. "Algunos se acordarán del día en el que Don Miguel Anxo Bastos fue a La Sexta. Después de ese día no le volvieron a invitar", subrayaba este usuario.

Algunos se acordarán del día en el que Don Miguel Anxo Bastos fue a @laSextaTV. Después de ese día no le volvieron a invitar. Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/t89owLVWBr — Made in Ancapia (@MadeInAncapia) July 31, 2025

No obstante, lo cierto es que La Sexta sí ha invitado en posteriores ocasiones al profesor Bastos a participar de otros debates, si bien es cierto que el propio economista y politólogo es quien decidió declinar estas invitaciones. Así lo confirma Bastos en declaraciones a Libre Mercado, destacando que el motivo por el cual no accedió a participar de nuevo en la cadena radica en que era necesario desplazarse y él no puede hacerlo.

De hecho, subraya que no se considera en ningún caso cancelado por este u otros medios de comunicación y recuerda que es tertuliano todas las semanas en la televisión autonómica gallega y en esRadio Galicia. No obstante, explica que, en general, rechaza aquellas intervenciones que impliquen desplazarse o sean incompatibles con sus horarios de trabajo.

Las lecciones de Bastos

El fundamento teórico de la explicación realizada por Bastos en La Sexta sobre la formación de los salarios y la realidad existente tras los llamados "avances en derechos sociales" se encuentra en la teoría del capital, desarrollada especialmente por los teóricos de la Escuela Austríaca de Economía. Por ello, el profesor gallego trataba de hacer comprender a los allí presentes que, para que se incrementen los sueldos, debe aumentar también la acumulación de capital.

Es por este motivo que Bastos argumentaba que las huelgas no son el factor que explican el avance en derechos sociales y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. "Las huelgas evitan que suba el capital", explicaba.

"Las huelgas evitan que suba el capital". pic.twitter.com/dOr2NJPYlA — Made in Ancapia (@MadeInAncapia) July 31, 2025

En este sentido, el profesor universitario también explicó detalladamente que las diferencias salariales existentes entre los países radican en este mismo problema de la acumulación del capital. "¿Por qué gana un campesino gallego más que uno del Congo?", increpaba a sus contertulios. La explicación es sencilla: porque la productividad del campesino gallego es infinitamente mayor que la del campesino del Congo gracias a que, con el ahorro y la acumulación de capital en el pasado, actualmente emplea maquinaria desarrollada, lo que le permite cosechar cantidades ingentes de género.

¿Por qué gana un campesino gallego más que uno del congo? pic.twitter.com/8DTIy0Exuu — Made in Ancapia (@MadeInAncapia) July 31, 2025

En consecuencia, lo cierto es que la responsabilidad de que los salarios en España sean inferiores a los de otros países europeos, así como de su estancamiento, debemos atribuírsela a los mandatarios, que con el expolio fiscal con el que someten a empresarios y trabajadores, desincentivan la inversión e impiden que se pueda producir este proceso de acumulación del capital.