La "herencia peligrosa" que los bancos centrales dejan a inversores y ahorradores

Después de un primer semestre con alta volatilidad, los mercados encaran el verano con cierta calma inversora. El Co-Director del Master International Finance del ISDE y profesor en el grado en Derecho y en el grado en ADE, Juan Abascal, analiza en una entrevista con Libre Mercado el escenario global en el que nos encontramos, así como las previsiones de futuro que se avecinan.

Bien es cierto que, en la actualidad, el modus operandi de los bancos centrales no solo está sosteniendo sistemáticamente el alto endeudamiento de los países, sino que también está enmascarando la realidad inversora. "Los bancos centrales están presionando artificialmente los precios al alza. Se ha normalizado la aceptación de que los miedos a los que siempre se enfrentan los inversores (como son los riesgos atípicos que cíclicamente afloran en términos de geoestrategia, política, inflación de oferta, etc haciendo que las bolsas caigan), este año no se están materializando en la medida que el sentido común dicta" explica Abascal.

"La herencia peligrosa" de los bancos centrales

Y es que, "la elevada liquidez actual de los bancos centrales sostiene de forma irracional los mercados y viene de una herencia peligrosa. Deriva, principalmente, del intencionado sobredimensionamiento de los balances de los bancos centrales para dar soporte al mercado de los bonos. Es decir, sujetar los precios principalmente de los bonos soberanos, durante la Crisis Financiera y después en la pandemia y que actualmente persiste" añade.

Por tanto, "parece razonable pensar que los precios de los activos financieros, bonos y acciones, están ficticiamente favorecidos por una liquidez excesiva de los bancos centrales. Eso impide que unos riesgos como los actuales se incorporen al valor de las cotizaciones de los bonos de renta fija y de las acciones, porque los bancos centrales reconducen las rentabilidades de los bonos mediante sus enormes balances llenos de liquidez, impidiendo que se eleven. Y eso, a su vez, impide que las valoraciones de las de las bolsas sean libremente reajustadas" considera el experto.

Así, "no parece que sea fruto de la casualidad que cuanto mayor es la proporción de la deuda soberana que un banco central tiene de su propio país, inferior es la rentabilidad de mercado de sus bonos". A modo de ejemplo, Abascal repasa que "la Reserva Federal de los EEUU posee deuda por un 17% y la rentabilidad de su bono a 10 años cotiza a un 4,39%. Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene el 30% de su deuda y la rentabilidad del bono europeo a 10 años cotiza al 2,53%. Otro ejemplo es el Banco de Japón, que posee el 40% de su deuda, ofreciendo su bono a 10 años una rentabilidad actual del 1,41%".

De cara a este verano, Abascal recuerda que "en 2023, el índice estadounidense cayó entre el 31 de julio y el 18 de agosto un -5%, principalmente motivado por la bajada del -10% de las compañías cotizadas de semiconductores". En 2024, en la época estival, "el mercado estadounidense también cayó entre el 31 de julio y el 5 de agosto un -6%, fundamentalmente por la caída del -13% de las compañías del sector de semiconductores. Si este año se produce un movimiento parecido, habrá que ver cuanto tarda en recuperarse, pero parece que podría ser rápido debido a que, como cada año, los principales bancos centrales del mundo se reúnen entre el 21 y el 23 de agosto en Jackson Hole (EEUU)" anticipa.

Mientras tanto, en EEUU, estamos viendo las constantes desavenencias entre Trump y Jerome Powell por los tipos de interés. Abascal cree que Powell no cederá ante Trump en el corto plazo. "Desde que ha vuelto Trump a la Casa Blanca, Powell no le ha hecho caso. No ha claudicado a sus intereses y este próximo año, en primavera, terminara su mandato. Las expectativas están en que realice no más de dos pequeñas bajadas de tipos, frente a las grandes e inmediatas bajadas que quiere Trump". Así, "el presidente de EEUU tendrá que esperar a que termine mandato para nombrar a alguien que acepte sus pretensiones" apunta.

Para 2026, "el escenario actual es de riesgos vivos no despreciables, con la revisión a la baja de las estimaciones de los beneficios empresariales y de crecimiento económico. Así, solo podemos esperar un modesto potencial de revalorización para el nuevo año. Los bonos de renta fija continuaran ofreciendo bajas rentabilidades mientras los bancos centrales continúen con sus enormes balances, el dólar estadounidense debería mantenerse débil con la presión de su gobierno actual para incentivar su economía, el oro deberá tener un buen comportamiento al ser empleado como cobertura de la inflación americana y el petróleo deberá mantenerse relativamente barato, ante las guerras en curso que están respetando los activos energéticos y la sobreoferta estructural de su sector" pronostica.

"El Gobierno actual genera desconfianza"

En España, al Gobierno está presumiendo ahora de la baja prima de riesgo española. Sobre si sigue siendo fiable ese indicador, Abascal considera que "la prima de riesgo sigue siendo útil, pero hay que interpretarla con matices porque tiene el respaldo del BCE y los mecanismos europeos de estabilidad han reducido el riesgo percibido, incluso en contextos de alta deuda o incertidumbre política".

"El problema de España es de gobernanza, de marco regulatorio y de que el Gobierno actual genera gran desconfianza a los inversores institucionales internacionales, que son los que realmente mueven el mercado. Esta desconfianza en este gobierno progresista-comunista hace que las inversiones no estén llegando y se redirijan hacia otros países, como es el caso reciente del gigante estadounidense de semiconductores, Broadcom, que ha decidido abandonar sus planes de invertir 14.000 millones de dólares en una planta de fabricación de microchips en España" considera.

Como desde que se desatara la tormenta inflacionista el empobrecimiento de los ciudadanos es generalizado en todo el mundo, preguntado por los activos que han logrado batir la inflación desde entonces y por los que nos pueden proteger ahora, Abascal señala que "las materias primas, siguen siendo una opción sólida, especialmente el oro, el cobre y el petróleo. También. lo son los fondos indexados, que diversifican automáticamente y replican el comportamiento de índices como el S&P 500, lo que puede ayudar a mantener el valor del capital· .Y por último, "los activos inmobiliarios, donde los alquileres suelen estar indexados al IPC".

