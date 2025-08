El director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha atendido este martes la llamada de Es la Mañana de Federico en esRadio para analizar la última polémica protagonizada por el presidente de la Generalidad Salvador Illa y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y las acusaciones a la Comunidad de Madrid de practicar "dumping fiscal".

En primer lugar, De la Fuente explicaba que esto del "dumping fiscal" parece querer acusar a la Comunidad de Madrid de tener alguna ventaja sobre el resto que le permite bajar impuestos y no sufrir por ello y "no es así". Decía el especialista que "todas las comunidades tienen las mismas armas y, además, el sistema está diseñado para que si tú reduces impuestos no te lo compense con una reducción a tu aportación a la caja común, por lo que no afecta al resto de comunidades autónomas".

En definitiva, "no hay dumping, no hay insolidaridad, al contrario de lo que pasa en Cataluña", señalaba. En este sentido, recordaba que igual que Madrid, Cataluña está en la media de financiación y esto en esencia niega la posibilidad de que esté sufriendo una infrafinanciación: "es muy difícil decir que estás infrafinanciada cuando estás en la media". Además, señala que si fuera cierta la queja de Cataluña y fuera cierto que Cataluña está infrafinanciada, "Madrid lo estaría todavía más". En definitiva, "no tiene ninguna lógica lo que están vendiendo", enfatizaba el director de Fedea.

Si finalmente el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Illa y que se sustenta en la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, "el resto de comunidades tendrán menos recursos. Y hay daños colaterales más graves. El primero es que estaríamos desmontando la agencia tributaria, que sería más cara y menos efectiva y la administración central quedaría en una situación limitada y dependiente de lo que nos quisieran dar".

También se ha quejado de que este Gobierno "tiene una visión particular de la autonomía fiscal: entienden que se pueden subir los impuestos pero no bajarlos. Y esto es muy peculiar porque autonomía es autonomía y pueden modificarlos al alza y a la baja." En este sentido, señalaba que lo ideal sería que "las comunidades autónomas aceptaran una mayor responsabilidad fiscal. Y que sean las comunidades autónomas las que recauden sus impuestos y ajusten su gasto."

Como principio de solución a la problemática del sistema de financiación De la Fuente proponía la creación de un fondo complementario para complementar la financiación de los que estén por debajo de la media. "Unos 3.000 millones permitirían mitigar este problema", concluía de la Fuente.