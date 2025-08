Mientras el Gobierno y sus medios acólitos celebraron este lunes la creación de 4.408 empleos, los datos del mercado laboral del mes de julio, como hemos contado en Libre Mercado, son muy malos, puesto que muestran el agotamiento del mercado de trabajo. Ni siquiera la estacionalidad salva el dato: la bajada intermensual es sólo el 12,5% de lo que bajó en julio de 2024.

Este martes, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha rechazado en Es la mañana de Federico de esRadio valorar las cifras: "Desde que entró en vigor la reforma laboral y la contabilización de los fijos discontinuos, no hacemos valoración del paro. Entre otras cosas, haríamos una valoración que no es veraz. El Ministerio se comprometió a contar los fijos discontinuos, pero hasta que esto ocurra, no podemos valorar los datos del paro".

Amor ha recordado que, de los 480.000 empleos creados en el último año, "gran parte de estos contratos son a tiempo parcial, y vemos que el pluriempleo está creciendo": "Este triunfalismo que exhibe el Gobierno hay que analizarlo detalladamente. ¿Se está creando empleo? Sí. Las empresas con más de 499 trabajadores están creando al 3%. El problema son las pequeñas empresas, de entre uno y tres trabajadores, y los autónomos: la mayoría están destruyendo empleo".

"Los autónomos no pueden soportar este infierno fiscal"

El presidente de ATA ha advertido que "tenemos menos empleadores, y esto no es nada bueno", y que las nuevas regulaciones pueden ser soportadas por las empresas de gran tamaño, pero que las demás no pueden "soportar este infierno fiscal". Con respecto a la reducción de jornada, Amor ha dicho que castiga "mucho más a las pequeñas empresas y a los autónomos"; con respecto a la subida del SMI, ha invitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a que no sólo se fije en "las grandes cifras de paro", sino en "cómo se está destruyendo empleo en el régimen de hogar o en el agrario".

El contexto político no ayuda

El presidente de ATA ha apuntado que "la situación política, con la corrupción encima de la mesa y las noticias que leemos cada día, genera inquietud y desinversión en el tejido empresarial". "Estamos también en una anomalía democrática: en esta legislatura, no se han presentado unos PGE. Esto, para el futuro de un país, es complicado. A partir de ahí, quien tiene capacidad de disolver las cortes y convocar elecciones es el presidente. Creo que va a ser muy complicado sacar medidas o acuerdos en esta legislatura que, considero, está prácticamente acabada", ha añadido.

Con respecto a las declaraciones de Illa, pidiendo "poner freno a la competencia desleal y el dumping fiscal de Madrid", Amor le ha recomendado al presidente de la Generalidad "que escuche a los empresarios de su territorio, que dicen que Cataluña es un infierno fiscal".

Finalmente, se ha referido a la inmigración ilegal: "Hay muchas actividades que las están desarrollando inmigrantes. Hay muchos trabajos que los españoles no quieren hacer. A partir de ahí, debe haber una inmigración regulada".