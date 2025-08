Durante años, el discurso nacionalista ha repetido una y otra vez que Cataluña está "infrafinanciada". Sin embargo, los datos desmontan esta narrativa. La comparación con la Comunidad de Madrid —que de hecho recauda más con menos impuestos y, en base a los resultados, gasta menos pero lo hace mejor— deja claro que el problema catalán no es de ingresos, sino de despilfarro y mala gestión.

Como ha explicado el profesor de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández Villaverde, "Cataluña gasta casi 3.000 millones de euros más que Madrid en educación, sanidad y cultura, con resultados muy pobres, especialmente en educación. ¿Es eso infrafinanciación… o un gasto excesivo y mal gestionado?".

Si atendemos a los datos, encontramos que Madrid supera a Cataluña con holgura tanto en el Informe PISA (15 años, OCDE) como en el Informe TIMMS (10 años, Asociación Internacional de Evaluación de Logros Educativos). Con las listas de espera en sanidad pasa algo parecido: el tiempo medio de espera para actuaciones quirúrgicas ronda los 50 días en Madrid, frente a 145 en el caso de Cataluña, mientras que la demora para consultas externas y especialistas es de 72 días en Madrid y 110 días en Cataluña, según datos del Ministerio de Sanidad.

Un tema fundamental del libro La factura del cupo catalán, escrito con @frdelatorre, es que el problema de Cataluña es de gasto, no de infrafinanciación. Insistimos mucho en ello, porque en España se habla casi exclusivamente de financiación y muy poco del gasto. Para… pic.twitter.com/R4GGd9RUMY — Jesús Fernández-Villaverde (@JesusFerna7026) May 26, 2025

"¿Dónde está la supuesta infrafinanciación? No hay tal cosa. Por eso Cataluña busca una financiación singular, para resolver el problema de gasto excesivo simplemente aumentando los ingresos. Pero lo paradójico es que no lo resolverá. Cataluña seguirá gastando más, y el resultado será una administración pública más grande, más ineficiente y más derrochadora. Y los ciudadanos no vivirán mejor. Poner más dinero en lo que no funciona rara vez soluciona nada", apunta Jesús Fernández Villaverde.

Evidentemente, gastar por encima de su capacidad ha motivado que Cataluña acumule un volumen ingente de endeudamiento público. Así, JFV apunta que "en concepto de intereses de la deuda, Cataluña gasta 7.424 millones de euros más que Madrid, a pesar de tener acceso a financiación estatal. Estos intereses son la consecuencia directa de décadas de gasto excesivo. Y esa factura, tarde o temprano, se paga".

En lo referente a la deuda, vemos que, en el agregado, la deuda regional catalana ronda el 29% de su PIB, con un stock de 89.000 millones de euros, mientras que este epígrafe es de apenas el 12% del PIB madrileño, lo que se traduce en unos 37.000 millones de obligaciones. En términos per cápita, la deuda autonómica es de 5.300 euros por habitante en Madrid y de 11.000 euros por persona en Cataluña.

Capítulos menores, pero simbólicos

Jesús Fernández Villaverde señala que que el desequilibrio no solo se ve en los grandes capítulos, sino también en otros epígrafes menores que, si bien suponen menos dinero, ponen de manifiesto las diferencias de eficiencia entre uno y otro territorio. Así, en materia de "política exterior", Madrid gasta menos de 4 millones y logra una imagen internacional muy positiva, mientras que Cataluña derrocha más de 70 millones y su percepción global es de decadencia, aumento del crimen y creciente inseguridad jurídica ligada al auge del separatismo.

Algo parecido ocurre si nos fijamos en el capítulo de alta dirección: la Comunidad de Madrid asigna 58 millones a su estructura directiva… mientras que Cataluña presupuesta 237 millones en este mismo concepto. El resultado de lo segundo es un aparato burocrático sobredimensionado, costoso y elefantiásico que responde más al clientelismo que a la eficiencia en la gestión.

Ajustando los datos para tomar en cuenta el tamaño de su población, Cataluña debería tener un presupuesto autonómico equivalente a 3.372 euros por persona para gastar de manera similar a Madrid. Este ejercicio es generoso con la región mediterránea, al ignorar las economías de escala resultantes de tener un millón más de habitantes. Con todo, lo que nos encontramos en la práctica es un gasto regional de 3.730 euros, 358 euros por encima del umbral de referencia.