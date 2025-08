"Disculpen las mejoras": la indignante campaña de Renfe en pleno caos ferroviario

"Disculpen las mejoras". Ese es el mensaje que Renfe ha decidido colocar la estación de Atocha y de Chamartín, dos de las más transitadas de España, justo cuando los usuarios viven uno de los veranos más caóticos en lo que a transporte ferroviario se refiere.

Averías, retrasos, trenes parados en mitad de trayectos -teniendo que soportar los viajeros temperaturas de 40 grados-, fallos eléctricos y estaciones colapsadas forman ya parte del día a día, y ahora aparece esta campaña, que, lejos de tranqulizar a los clientes, ha prendido aún más la llama entre los viajeros.

La empresa pública, que ha recibido una inyección extra de 525,4 millones de euros del Gobierno para el periodo 2025-2029, asegura que los fondos están destinados a "cubrir las obligaciones de servicio público", incluyendo Cercanías, Media Distancia, Avant y otros. Pero la realidad, al menos este verano, parece ir en dirección contraria a esa promesa.

El cartel de Renfe dice así: "Disculpen las mejoras. Estamos restaurando, ampliando, remodelando y construyendo una estación de Atocha dentro de la estación de Atocha. Gracias por la paciencia", ha sido interpretado como un insulto más que como una explicación ante la situación de caos en los trenes y estaciones.

Las reacciones no se han hecho esperar. "No conocía esta campaña pasivo-agresiva de Renfe", comentó un usuario al compartir la fotografía. "Si no está roto, no lo arregles", propuso otro. "Mejoren las disculpas", exigió uno más. Y otro que da un paso más: "Es difícil encontrar una mejor definición de mearse en la cara de la gente", escribió un tuitero visiblemente molesto. "Me parece terrible el mensaje. Es algo así como: no tienes derecho a quejarte, es por tu bien", reflexionó una usuaria. "Es que disculpen el retraso está muy visto", añadió otro con ironía.