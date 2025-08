Rechazan trabajos de 1.300 euros netos para no dejar de cobrar subsidios o por "no andar 10 minutos"

El pasado jueves 31 de julio hubo un post en la red social X (Twitter) que se volvió viral hasta el punto de que casi 4 millones de personas lo han visto desde entonces. El tuit es el siguiente y se cuenta cómo varias personas sin trabajo rechazan una oferta de empleo no cualificado porque "es durante muy poco tiempo y les estropea el verano", tal y como explica el autor del post.

Ya van mas de 12 personas que rechazan un trabajo para cuatro meses, sin tener trabajo, porque es muy poco tiempo y les estropea el verano.

Con salario según convenio y jornada de 8:30 a 17:00 (con descanso) y puesto no cualificado. Solo hay que tener brazos y ojos. — Gabi Pizarro (@GabiPizarro12) July 31, 2025

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con Gabi Pizarro para que nos contara más acerca de lo ocurrido en estas entrevistas de trabajo, dada la gran repercusión que tuvo esta serie de tuits sobre la negativa de los entrevistados a aceptar la oferta de trabajo que se menciona. Según nos cuenta Gabi Pizarro, se necesitaban cubrir cuatro puestos de trabajo que van desde "mozos de almacén para hacer el picking de pedidos o abrir cajas de proveedores, operario de atención al cliente para teléfono, dependiente de tienda y en imprenta".

De estos cuatro puestos parecen haberse cubierto ya dos de ellos. En cuanto a las condiciones salariales y laborales de los puestos, snos explica que el salario neto es de 1.285 euros, con un horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:00, con 30 minutos de descanso para comer (además de un descanso para el desayuno y los "mini-descansos" para despejarse, fumar, etc.). Según nos cuenta Gabi, a los candidatos se les advierte de que lo más probable es que el contrato no pase de cuatro meses, aunque todos los años se quedan al menos dos personas de forma indefinida.

Las "razones" para rechazar los puestos de trabajo

Lo más llamativo de todo, como nos cuenta el autor de los posts, es que varias personas de las que fueron a las entrevistas indicaron que estaban cobrando ayudas, el paro e incluso algún tipo de renta mínima (IMV o RMI), hasta el punto de ofrecerse a trabajar en negro para no perder dichos ingresos mensuales. También nos cuenta como algunos jóvenes sin trabajo no aceptaron el puesto porque preferían estar de vacaciones, otros porque "tienen que andar 10 minutos desde la parada del autobús y les pilla lejos", y otro porque "pasa de trabajar en verano y no se ve abriendo cajas", siendo este último estudiante.

Esto es quizás lo más sorprendente de todo lo que se cuenta en el hilo de Gabi Pizarro, y es la negativa de varias personas a aceptar un trabajo de prácticamente 1.300 euros netos al mes por semejantes razones. Unos por estar cobrando una serie de ayudas y otros porque o bien prefieren estar de vacaciones, o bien no quieren caminar 10 minutos o porque no se ven haciendo un determinado trabajo.

Una empresa donde no se agobia al trabajador

Tal y como nos cuenta Gabi sobre su empresa "nosotros vivimos más tranquilos, sin agobiar todo el santo dia con llegar a objetivos imposibles o con informes hechos los fines de semana.", de manera que no parece que estemos hablando de trabajos muy exigentes.

Este caso muestra una realidad, ya sea pequeña, mediana o grande de la idiosincrasia española y es que hay quienes prefieren estar cobrando un subsidio o una prestación por desempleo antes que estar trabajando por un salario superior al de esa prestación. También muestra como hay una parte de la juventud (aunque sea pequeña) que prefiere no hacer nada durante el verano antes que estar trabajando y ahorrar algo durante esta época, más aún si son muchachos que viven con sus padres, lo que les puede permitir ahorrar la inmensa mayoría de su salario.

Por otro lado, estos tuits de Gabi Pizarro no estuvieron exentos de polémica por parte de otros tantos usuarios en X (Twitter) que aprovecharon para descargar su ira contra el tuitero tildándolo prácticamente de todo sin conocer todos los detalles de lo que había ocurrido.