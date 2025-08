Trump amenaza a la UE con aranceles del 35% si no invierte 638.000 millones en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar un ultimátum a Bruselas. Este martes, durante una entrevista en la cadena CNBC, el mandatario ha advertido de que impondrá aranceles del 35% a las importaciones procedentes de la Unión Europea si el bloque comunitario no cumple con su compromiso de invertir 600.000 millones de dólares (638.000 millones de euros) en la economía estadounidense.

"Si no lo hacen, pagarán aranceles del 35%", sentenció Trump al ser preguntado por las consecuencias que enfrentaría la UE en caso de incumplimiento del acuerdo comercial alcanzado a finales de julio.

Este pacto entre Washington y Bruselas supuso una rebaja arancelaria significativa, ya que redujo del 30% al 15% los gravámenes aplicados por Estados Unidos a la mayoría de productos europeos. El acuerdo, sellado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entrará en vigor el próximo 8 de agosto, con una semana de retraso sobre lo previsto inicialmente.

Además del 15% de aranceles, el pacto contempla "aranceles cero" en ciertos sectores estratégicos, así como compras europeas por valor de 750.000 millones de dólares en productos clave para la economía estadounidense, como gas natural licuado (GNL), petróleo, energía nuclear, componentes tecnológicos avanzados como chips de inteligencia artificial y un incremento de las adquisiciones de material militar de EE.UU.

Además, la UE también se compromete a inyectar 600.000 millones de dólares directamente en la economía de Estados Unidos a través de inversiones. Trump calificó esta cifra como un auténtico "regalo" con el que su Gobierno "puede invertir en lo que quiera", subrayando así la flexibilidad del uso de estos fondos por parte de su administración.

Cabe destacar que hasta la fecha, no hay constancia oficial ni pública de un acuerdo comercial formalmente firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos que incluya todas esas condiciones a las que hace referencia Donald Trump (reducción de aranceles, inversiones europeas por 600.000 millones de dólares, compras energéticas estratégicas, etc.). Ese acuerdo, del que no se conoce la letra pequeña, no se ha publicado tampoco en ninguna web oficial.

Por otra parte, la cifra de 600.000 millones de dólares en inversiones europeas en EE.UU. sería uno de los mayores flujos de capital pactados bilateralmente en la historia reciente y exigiría la aprobación parlamentaria en varios países de la UE. Además, esos 600.000 millones tendrían que proceder del erario público, ya que Bruselas no tiene potestad para obligar a las empresas privadas a invertir o comprar productos de EEUU.