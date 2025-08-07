El PP pide la comparecencia urgente de Óscar Puente por el caos ferroviario

El Partido Popular ha solicitado este jueves la comparecencia inmediata del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para que rinda cuentas sobre las recientes incidencias en el servicio ferroviario, que la formación califica de "nuevo caos".

La petición ha sido anunciada por el diputado popular Jaime de los Santos, quien ha criticado la falta de explicaciones públicas por parte del titular de Transportes. "No ha pedido disculpas a los usuarios que han pasado horas tirados en los andenes o, peor aún, atrapados en trenes en distintos puntos del país", ha señalado.

Desde el PP se denuncia un deterioro generalizado en los servicios públicos, a pesar del aumento de la presión fiscal. "Los españoles pagan cada vez más impuestos, pero los servicios que reciben son cada vez peores", ha afirmado De los Santos, citando como ejemplos tanto la red eléctrica como el sistema ferroviario.

El grupo popular ha anunciado el registro formal de la solicitud de comparecencia en ambas cámaras, con el objetivo de que el ministro explique la situación del transporte ferroviario y, si es posible, plantee soluciones concretas.

Además, los representantes del PP en la Diputación Permanente —que superan la quinta parte de sus miembros— han remitido una petición a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que convoque con carácter urgente este órgano y se acuerde la comparecencia de Puente ante la Comisión de Transportes.

En la solicitud presentada, el PP atribuye los problemas del servicio ferroviario a "la incapacidad en la gestión, las deficiencias en infraestructuras, la falta de mantenimiento de la red y del material rodante, la escasa empatía con los pasajeros afectados y la ausencia de una evaluación y diagnóstico adecuados sobre el estado actual del sistema".