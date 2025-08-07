El precio de los coches de ocasión registra un nuevo máximo tras incrementarse un 8,7% en julio

El precio medio del coche de ocasión sigue incrementándose en España. De hecho, en el mes julio se registró un nuevo máximo, alcanzando los 17.795 euros, lo que supone el valor absoluto más alto registrado en los últimos dos años. Así se desprende del último barómetro mensual elaborado por Coches.net.

De este modo, en el mes de julio el precio medio del vehículo de ocasión aumentó un 8,7% con respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, este incremento es del 1,5% en relación con el pasado mes de junio, interrumpiendo así la tendencia de los nueve meses anteriores, período en el que se dieron descensos consecutivos del precio medio de este tipo de vehículos.

En concreto, los vehículos que más se han encarecido son lo de una antigüedad de más de 20 años, cuyo precio se ha incrementado un 15% en el último año tras alcanzar de media los 5.905 euros. Al mismo tiempo, el precio de los coches de entre 16 y 20 años aumenta un 12,3%, mientras que en el caso de los vehículos de entre 11 y 15 años esta subida es del 9,5%.

Sucede lo contrario con los coches seminuevos, puesto que el precio de los vehículos de menos de un año ha registrado un descenso del 7,5%, hasta los 36.889 euros de media, después de haber caído un 9,5% en el mes de junio. Así, se convierte en el único segmento en el que se ha experimentado una reducción significativa en sus precios. Por su parte, el precio de los vehículos de entre 1 y 3 años ha aumentado un 1,4% en este período, siendo este incremento del 3,4% en el caso de los coches de entre 4 y 5 años de antigüedad.

Por tipo de combustible, vemos que el precio de los vehículos de gasolina aumentó un 8,3% en tasa anual tras alcanzar los 17.220 euros de media. Asimismo, el precio medio de los diésel se situó en los 14.095 euros, con un incremento del 5,5% con respecto al año anterior. En cambio, el precio de los vehículos eléctricos e híbridos cayó un 6,4% en este mismo período, situándose en los 30.553 euros. Por ello, queda claro que los vehículos convencionales son los más demandados en el mercado de vehículos de ocasión.

Análisis por regiones

Del mismo modo, el precio medio de los vehículos de ocasión se incrementa de forma generalizada en toda España. Así, Navarra es la región donde se ha registrado la mayor subida, con un 20% en términos anuales. En segundo lugar encontramos a Canarias, con un incremento del 15,5%, seguida de La Rioja, que experimentó un incremento de precios del 14,7%. Asimismo, el crecimiento de estos precios también superó el 10% en Asturias, Extremadura y Murcia, que registraron incrementos del 11%, 10,6% y 10,3%, respectivamente.

En términos de precios absolutos de los vehículos de ocasión, País Vasco sigue siendo la región con los mayores precios de España, con una media de 19.529 euros. Cataluña y Madrid siguen a la región vasca, con precios medios de 19.422 euros y 19.331 euros, respectivamente.