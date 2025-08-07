Endesa avisa de que ha detectado en el primer semestre de 2025 más de 32.000 fraudes eléctricos

Endesa ha detectado más de 32.000 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año a través de su filiar de redes e-distribución. Esto equivale a más de 175 casos diarios según la información de la compañía.

Desde la empresa señalan que, en línea con lo indicado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), la manipulación de las instalaciones eléctricas es un problema en aumento "que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana".

En este sentido, Endesa señala que detrás del fraude eléctrico existe un "riesgo evidente de electrocución e incendio" que puede afectar no solo a la persona que manipula las instalaciones sino a aquellas personas que se encuentren a su alrededor. El director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta, señaló en octubre de 2024 que "las instalaciones manipuladas se quedan sin protección y esto puede provocar incendios". Además este riesgo puede afectar a las viviendas.

José Manuel Revuelta es claro: el fraude mata. 💬 "Las instalaciones manipuladas se quedan sin protección y esto puede provocar incendios. No solo en centros de transformación, también en las viviendas".#RedEléctrica #JornadasEnerclub @Enerclub 👇 pic.twitter.com/1B7Zgm07Um — endesa (@Endesa) October 28, 2024

Plantaciones de marihuana

Las plantaciones de marihuana en interiores (plantaciones ‘indoor’) se sitúan como las principales causantes de los problemas con la electricidad debido que utilizan instalaciones eléctricas que se enganchan de manera ilegal a la red. Esto genera grandes consumos durante todo el día y provoca problemas en las instalaciones eléctricas.

En las zonas de distribución de Endesa entre enero y junio se han desmantelado un total de seis plantaciones indoor al día. Desde la compañía cifran el volumen de energía recuperado en 111 millones de KWh, el equivalente al consumo de más de 31.700 hogares.

De igual manera, en octubre del año pasado también señalaron desde la compañía energética que el fraude por marihuana se está profesionalizando.

Por otro lado, desde el año 2017 Endesa emplea modelos Machine learning y Deep learning para combatir los robos de energía. El uso de la Inteligencia Artificial junto a la información de los equipos de supervisión avanzada que Endesa está instalando en la red de distribución permiten "acotar" mejor el origen del fraude.

Además, desde la compañía eléctrica señalan que España es el único país de nuestro entorno que no prevé ninguna pena relacionadas con la privación de libertad por un delito de fraude eléctrico, a diferencia de Francia, Portugal, Italia o Alemania. En España este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, independientemente de que se emplee para alimentar plantaciones o pueda estar detrás de incendios.