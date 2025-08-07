Giorgia Meloni extiende los beneficios fiscales a regiones clave para frenar a la izquierda italiana

A menos de dos meses de las elecciones regionales del 28 y 29 de septiembre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado beneficios fiscales para las empresas de las regiones de Las Marcas (en el centro del país) y Umbría, que pasarán a formar parte del régimen fiscal de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

La ZEE se creó en 2023 para apoyar económicamente a las regiones del sur, incluye beneficios como exenciones fiscales, simplificación de trámites administrativos y apoyo a la inversión privada, especialmente en el tejido de pymes. Las regiones del centro que se incorporen al nuevo plan deberán presentar en 60 días un plan de desarrollo con acciones concretas para atraer inversiones.

El anuncio se realizó durante una visita institucional a la ciudad de Ancona: "Las Marcas es una región estratégica para el Made in Italy y queremos darle las herramientas necesarias para crecer económicamente y atraer inversión extranjera", declaró Meloni en su intervención.

Acusaciones de oportunismo electoral

El anuncio ha generado una fuerte polémica en la izquierda que acusa a Meloni de haber ideado un "decreto ad personam", diseñado exclusivamente para favorecer al candidato oficialista en una región donde las encuestas vaticinan una contienda muy reñida.

Meloni, por su parte, defiende la medida como una continuidad de su agenda liberal de crecimiento. "Este gobierno apuesta por el trabajo, la empresa y la libertad económica. Y lo hacemos con hechos, no con discursos vacíos", aseguró la primera ministra.

Actualmente, ocho regiones del sur italiano disfrutan del régimen de ZEE: Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Apulia, Sicilia y Cerdeña. Con la inclusión de Las Marcas y Umbría, el Ejecutivo busca ampliar su base territorial en el centro del país, donde el equilibrio político está más disputado.

En total, seis regiones celebrarán elecciones este otoño. De ellas, sólo en el Véneto las encuestas anticipan una victoria clara para los partidos de la coalición de gobierno. En el resto, la contienda está abierta.