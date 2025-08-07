El clamoroso desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez: ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021

Llevamos cuatro años escuchando que los fondos europeos son la gran palanca de modernización de España. El estribillo es conocido: somos ejemplo en Europa, líderes en la recepción y en ejecución, y cada desembolso de Bruselas sería una suerte de plebiscito de buena gestión.

Pero cuando uno abandona el eslogan y mira los números, los de la Intervención General del Estado (IGAE), la música cambia. A mitad de 2025 los pagos realizados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) apenas alcanzan el 8,18% del crédito disponible. Y eso, tras haber recortado a la mitad el presupuesto del MRR frente a 2024. No es un problema coyuntural, es un problema estructural de gestión y de ejecución.

A 30 de junio, el Presupuesto del MRR suma 18.715 millones. Sobre esa base, los pagos realizados son 1.531 millones (8,18%) y las obligaciones reconocidas 1.740 millones (9,30%). Y, eso, a pesar de que el presupuesto del MRR de 2025 es la mitad del de 2024 (18.715 M€ frente a 35,8 M€). El Gobierno gestiona menos fondos que el año pasado… y aun así no ejecuta. Estos son datos oficiales, no opiniones.

Si bajamos a ministerios, los niveles muestran una incapacidad clamorosa: 12 de 22 ministerios no alcanzan ni el 10% de pagos. Los grandes inversores, bajo mínimos: Ciencia (0,003%), Educación (0,62%), Transición Ecológica (0,72%), Economía (4,17%), Transportes (7,75%) o Vivienda (7,75%). Por más que se empeñen Sánchez y sus altavoces, el relato de "ejecución ejemplar" es incompatible con la realidad.

Ciencia, Innovación y Universidades: La cartera de Morant es el caso extremo: 0,003% de pagos a 30 de junio (12.000 euros sobre 438 millones). Cuatro años después del lanzamiento del PRTR, es difícil justificar una ejecución prácticamente nula en un ministerio que debía tirar de transferencia tecnológica, compra pública innovadora y proyectos de I+D colaborativos. Si los fondos no llegan a los laboratorios ni a las universidades, no habrá productividad futura que lo compense.

Economía, Comercio y Empresa. Con el 4,167% de pagos en el semestre, Economía confirma que el problema no es de anuncios, sino de demanda y diseño: las líneas financieras (ICO, FRA) apenas se han activado y transmitido porque no se trasladan recursos si no hay operaciones viables. Si el instrumento estrella para movilizar capital privado no rueda, el efecto arrastre desaparece.

Vivienda. La "prioridad nacional" se queda en eslogan. 7,75% de pagos a mitad de año. Con vivienda en alquiler asequible, rehabilitación y colaboración con ayuntamientos con los fondos en los cajones del ministerio. Los cuellos de botella (gestión urbanística, licitaciones, cofinanciación) siguen sin resolverse y el MRR no está empujando oferta nueva ni reduciendo plazos de proyectos. Al contrario, nos deja una Ley de Vivienda contraproducente.

La comparativa europea tampoco rescata el relato. Entre 2021 y 2024, España habría ejecutado en torno al 19,5% del MRR según Eurostat, muy por detrás de países como Francia (87%) o Italia (33%), pese a gestionar el doble de volumen. Somos, en esto, una anomalía europea.

Otro de los mantras gubernamentales es que cada desembolso europeo "avala" la gestión. El quinto pago demostró lo contrario. La Comisión recortó 1.126 millones por incumplimientos: 626,6 millones por la reversión del hito 144 (temporalidad en el empleo público), 460 millones por no equiparar la fiscalidad del diésel a la gasolina y 40 millones por una insuficiente digitalización de las administraciones regionales y locales.

Conviene recordarlo: no es la primera vez que Bruselas penaliza los pagos a España. Y conviene subrayarlo: no es simbólico, tiene impacto presupuestario y, sobre todo, desnuda nuestra debilidad de fondo.

En solo 18 meses, el Gobierno ha pedido cinco reprogramaciones del Plan de Recuperación con 118 cambios de hitos, objetivos o medidas. Y la propia justificación oficial de esas reprogramaciones admite aplazamientos de plazos, rebajas de ambición, sustituciones por alternativas "más realistas", falta de demanda e incluso "carga administrativa injustificada" para ejecutar lo que se había diseñado. No es gestión excelente, es una total falta de rumbo y la es la prueba de que el diseño inicial fue una fuente de errores.

Hasta el componente específico creado por la DANA se ha convertido en ejemplo de la brecha entre promesas y realidad. El 7 de noviembre de 2024 Sánchez anunció la reprogramación de 1.500 millones. Diez meses después, el balance es desolador: sin bases, sin reparto, sin cronograma y con el ministro argumentando que "se está cerrando" con la Comisión mientras las zonas afectadas siguen esperando. Esto no es cogobernanza ni gestión eficaz, es improvisación.

El patrón con este Gobierno siempre es el mismo: modelo centralizado, intervencionista, burocrático y opaco. Y la consecuencia es la que vemos, falta de indicadores de resultado, hitos que se concentran en medidas normativas con escaso vínculo a resultados tangibles y una opacidad constante.

La inversión tampoco despega pese al MRR. La Formación Bruta de Capital Fijo ha sido el componente de la demanda que más ha tardado en recuperarse y apenas se encuentra 6,8 p.p. sobre niveles prepandemia. La inversión por persona ocupada está prácticamente estancada desde 2019 y la inversión en maquinaria y bienes de equipo no recuperó los niveles prepandemia hasta finales de 2024. Todo ello a pesar de disponer de 163.000 M€ del MRR y de que la deuda pública haya aumentado en más de 505.000 M€ desde 2018.

A todo esto, se suma un reloj que corre y que señala el fin del programa en 394 días. Con los datos de mitad de año, el riesgo de inejecución y, por tanto, de devolver fondos, es muy real.

Si el Gobierno quisiera corregir el rumbo, el camino es conocido. No exige inventar la pólvora; exige gestión:

Auditoría independiente y plan de choque de ejecución: identificar cuellos de botella, priorizar proyectos maduros y rematar convocatorias con baja tracción. Reprogramación industrial con impacto económico: reorientar fondos hacia industria, energía, defensa, digitalización, IA y logística, con criterios de impacto medible en productividad y empleo. Cogobernanza real con CCAA y Ayuntamientos. Transparencia total y trazabilidad digital: publicar beneficiarios, importes y resultados; abrir CoFFEE y reforzar ELISA como herramienta de control, no de propaganda. Menos cazadores de subvención y más efecto arrastre movilizando inversión privada en proyectos con efecto tractor. Apostar por un modelo de evaluación por resultados e impacto verificable. Realizar las reformas estructurales pendientes para mejorar la competitividad del tejido productivo y lograr mejoras de productividad que impulsen los salarios reales.

El balance del Gobierno triunfalista sobre los fondos europeos no se sostiene. A mitad de 2025, con sólo el 8,18% del crédito del MRR convertido en pagos que en su mayor parte suponen movimientos de fondos entre organismos de la Administración Pública, con ministerios clave bajo mínimos, con cinco reprogramaciones en 18 meses y un quinto pago recortado por incumplimientos, no caben muchas celebraciones. Mientras tanto, la adenda DANA sigue sin concretarse diez meses después del anuncio. No es falta de fondos, es falta de gestión orientada a resultados.

Queda poco más de un año para cerrar el MRR. O se adopta un plan de choque que priorice proyectos productivos, impulse la cogobernanza real y proporcione transparencia, trazabilidad y evaluación de políticas públicas, o tendremos fondos sin ejecutar y una credibilidad internacional que nos penalizará en el futuro.