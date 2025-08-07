Estos son los que se podrán desgravar 100 euros por su mascota en la declaración de la Renta

Los dueños de mascotas en la Región de Murcia están de enhorabuena. Desde este martes, los contribuyentes podrán aplicar una nueva deducción en su declaración de la renta por los gastos veterinarios de sus animales domésticos. Así lo establece la Ley 3/2025, de 23 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una deducción autonómica del 30% sobre el gasto veterinario justificado durante el ejercicio fiscal, con un tope máximo de 100 euros por contribuyente. Este incentivo fiscal busca aliviar el bolsillo de quienes afrontan habitualmente costes en vacunas, consultas, pruebas o tratamientos para sus mascotas.

"Con ello lo que queremos es hacer un poco más fácil esos gastos extraordinarios que tenemos en el veterinario aquellos que tenemos que cuidar a nuestras mascotas", señaló el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a través de su cuenta de TikTok en un vídeo del 18 de junio. "Es un compromiso que teníamos y que hoy damos por concluido", puntualizó el presidente.

En el año 2023 López Miras compartió un Tik Tok dónde anunciaba su promesa. "Sé que en ocasiones los gastos de veterinario y los gastos para su cuidado son demasiado caros. Así que quiero deciros que vamos a poner en marcha deducciones fiscales precisamente para los gastos obligatorios de veterinario", señaló el presidente. En el vídeo también se mencionaba que uno de sus planes consistía en aprobar una regulación específica para que las mascotas puedan acompañar a sus dueños en el transporte público.

Requisitos y otros gastos

De igual manera, para poder aplicar esta deducción, es importante que los ingresos individuales (la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y del ahorro) no superen los 25.000 euros o los 40.000 en declaraciones conjuntas.

Por último el BOE señala que "la base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas mediante la correspondiente factura".

De igual manera, los presupuestos generales de Murcia incluyen otros proyectos de gastos que afectan al sector. En la tabla dónde se incluyen los gastos nominativos previstos para 2025 se incluye una cuantía de 18.000 euros para la "Fundación Veterinaria Clínica para desarrollo Prácticas de Alumnos". Además, la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia también recibirá 19.925 euros y la "Academia de Veterinaria" contará con 500 euros.