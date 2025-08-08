Los coches españoles siguen envejeciendo y ya pisan los talones a Lituania, Polonia y Rumanía

Los coches españoles son cada vez más viejos, una tendencia imparable en los últimos quince años y que sitúa al parque automovilístico de nuestro país entre los más envejecidos de Europa. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (ANFAC), la media de edad de los coches españoles asciende a los 14,5 años, muy lejos de los 8,4 años de media de 2008. España supera ampliamente la media europea, situada en los 12,7 años, y se sitúa muy por encima de países como Francia (10,9), Alemania (9,6) o Suecia (9,4).

De entre los países de la UE, España sólo es superada por Grecia, con un impresionante 21,1 de media, República Checa (16,2), Rumanía (15,4) Eslovaquia (15,1), Polonia (15,1), Hungría (15) y Lituania (14,7), según los datos correspondientes a 2024 de la patronal europea de fabricantes de automóviles (ACEA).

Los datos varían sustancialmente en función de la autonomía: cuatro tienen un parque automovilístico más joven que la media española. Se trata de Madrid (11,5 años), Cataluña (14,1), Comunidad Valenciana (14,2 años) y Baleares (14,2) años. Mientras, los vehículos de Ceuta y Melilla tienen una edad media de 17,7 años; Castilla y León, 16,6 años y Extremadura y Galicia, 16,3 años.

En cuanto al total del vehículos, el 62,8 por ciento de los coches tiene más de diez años de antigüedad, lo que supone 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay en circulación en total. Un total de 12,9 millones tiene más de 15 años. En cuanto a los comerciales, el 49,3% (2,05 millones de un total de 4.15 millones) superan la media nacional.

Una situación similar se registra en el resto de vehículos donde comerciales con el 49,3% (2,05 millones de un total de 4.15 millones) e industriales con el 50,3% (309.996 frente a un total de 616.878 vehículos) superan la edad media nacional.

Ocho autonomías tienen un parque automovilístico en el que 7 de cada diez turismos superan los diez años: Ceuta y Melilla, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra. Regiones como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Comunidad de Madrid, con el 48,3 por ciento de vehículos en circulación superando los 10 años, están debajo de la media española, situada en el 62,8 por ciento.

La pobre implantación del coche eléctrico

Del Informe Anual 2024 de la patronal automovilística también destaca un dato: del total de 31.301.881 vehículos que circulaban por las carreteras españolas (incluyendo además de los turismos autobuses, comerciales e industriales) sólo 494.967 eran eléctricos (híbridos enchufables o eléctricos puros).

Aunque han crecido un 35% respecto al año anterior, la cifra supone que representan todavía un 1,6% del total. En Europa, sólo el 3,9 por ciento de los 249 vehículos en circulación son electrificados.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.