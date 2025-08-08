Sánchez convierte España en la Argentina de los Kirchner: más de un millón de personas no acude a trabajar cada día

El PP acaba de contraponer un dato demoledor al híperoptimismo económico de Pedro Sánchez. El responsable económico de los populares, Juan Bravo, recuerda al PSOE que su balance económico se ha olvidado de muchas cosas y, entre ellas, del dato de absentismo laboral en España: según los últimos datos, más de un millón de personas no acuden diariamente a trabajar con un coste para empresas y administración de 29.000 millones al año.

El desglose figura en un informe de Adecco, donde se puede comprobar que la tasa de absentismo en España a cierre de 2024 sigue subiendo y ya alcanza el 7,4%. Y eso significa que 1.252.377 de asalariados no acudieron ningún día a su puesto de trabajo.

Por su parte, la tasa de absentismo por incapacidad temporal llegó al 5,8%, Y, por sectores, el de mayor impacto es la industria, con un 8,1% del total, seguido del sector servicios –7,3%– y la construcción –6,3%–.

España, líder de paro en la UE

No se trata del único dato preocupante en un mercado laboral que el PSOE vende como espectacular. Los últimos datos laborales han vuelto a confirmar que Pedro Sánchez habla de otro planeta cuando alude al "cohete" económico y el "sueño español".

Y es que el análisis en profundidad de la situación económica muestra a España como líder en paro en la UE –total, femenino y juvenil–, como segundo país europeo con mayor pobreza infantil, tercero en pobreza relativa total y segundo en incapacidad de las familias para irse de vacaciones. Y hay más, porque el análisis en profundidad del último dato de paro refleja que el dato de afiliación a la Seguridad Social ha sido el tercero peor en 16 años y el de reducción del paro en un mes marcado por la actividad turística el segundo peor en 14 años. Todo un hito en pérdida de ritmo después de un brutal golpe económico como el vivido por los españoles durante el Covid.

Los datos reales

Los datos son los siguientes. Dato de afiliación total: 21.865.503 de personas. Dato de paro registrado: 2.405.696, eso sí, sin contar los fijos discontinuos, más de 800.000 inactivos que no entran en la estadística oficial.

Pero el Gobierno, que ha hablado mucho de esas cifras, se ha olvidado de remarcar que el ritmo de afiliación en el mes ha sido el tercero peor dato de los últimos 16 años. Es más, el ritmo de bajada del paro ha sido el segundo peor de los últimos 14 años. Y, para colmo, esos datos se han apoyado en el buen ritmo de Galicia, Madrid y Andalucía.

Con todo ello es más fácil comprender que, mientras Sánchez afirma que la economía va como un cohete, otro mes más somos el país con perores datos de desempleo de Europa. Así, mantenemos la mayor tasa de paro de Europa: 10,4%, casi el doble que el 5,9% de la UE; la mayor tasa de paro juvenil: 24%, frente al 14,7% de la UE; y la mayor tasa desempleo femenino: 11,7%, de nuevo, casi duplicando el 6,0% de media europea.

En resumen, que uno de cada cuatro desempleados de la zona euro se genera en España. El país que Sánchez afirma que nunca había vivida así de bien en materia económica.

