Trump nomina a su asesor Stephen Miran para presidir la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos y firme defensor de la guerra arancelaria impulsada desde la Casa Blanca, como nuevo gobernador de la Reserva Federal (Fed).

Miran cubrirá la vacante dejada por Adriana Kugler, quien presentó su dimisión la semana pasada. La salida de Kugler brinda a Trump una oportunidad de reforzar su influencia en la política monetaria desde el interior del banco central.

La nominación deberá ser ratificada por el Senado, de mayoría republicana. En caso de confirmarse, Miran ocupará el puesto hasta el próximo 31 de enero, mientras Trump continúa la búsqueda de un gobernador con mandato completo.

En su red social Truth Social, el mandatario elogió la trayectoria de Miran y se mostró convencido de que realizará "un excepcional trabajo".

Trump mantiene una relación tensa con la Fed y, en particular, con su presidente, Jerome Powell, a quien reprocha su negativa a recortar los tipos de interés. El mandato de Powell expira en mayo de 2026. Según adelantó el propio Trump, ya estudia posibles sustitutos, aunque descartó que el actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, forme parte de esa lista.