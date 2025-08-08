Varapalo a Óscar Puente: CSIF rechaza la propuesta de Renfe para jubilar a los trabajadores de más de 65 años

Pese a las intenciones de Renfe de jubilar forzosamente a los trabajadores que superen los 65 años de edad, CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mostrado su descontento con la propuesta de la compañía. En concreto, para la organización sindical esta iniciativa supone un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores. "Rechazamos este planteamiento que pretende cercenar el derecho a seguir trabajando de los trabajadores que así lo deseen", exponen.

De este modo, CSIF explica en un comunicado que la organización ha podido conocer que la Dirección General de Recursos Humanos de Renfe estaría elaborando durante este verano una plan de jubilaciones forzosas para sus trabajadores. Así, denuncian que la compañía ha desarrollado esta iniciativa sin contar con la voluntad del personal contratado que se vaya a ver afectado por dicho plan, incluso si estas personas desean continuar trabajando.

En concreto, la organización subraya que "el 31 de julio Renfe notificó a los trabajadores afectados la expiración de su relación contractual con la empresa a partir del 1 de septiembre", algo que justificaban "con el acuerdo firmado el 25 de junio de 2024 con SEMAF, UGT Y CCOO, que fue incluido en la firma de la eliminación de las categorías de ingreso". De esta forma, añaden en el comunicado, "al día siguiente, comunicaron al personal que el proceso continuará a lo largo de 2025, dejando sin efecto al parecer las fechas señaladas, pero con la intención de rematarlo en lo que queda de año".

En este sentido, CSIF detalla que, según la compañía ferroviaria, el plan de jubilaciones forzosas busca impulsar la incorporación de las mujeres en la empresa. No obstante, para la organización sindical es inadmisible que, teniendo esta meta por objetivo, se deje sin trabajo "a personal con amplia experiencia en la empresa". Al mismo tiempo, CSIF denuncia que tampoco tiene sentido "que haya trabajadores de Renfe que quieren y pueden jubilarse y no se gestione su petición".

Así las cosas, el sindicato insinúa que podría llevar esta cuestión por la vía judicial. "Estamos analizando con nuestro departamento jurídico los pasos que se puedan realizar en el caso de que se vuelva a activar en septiembre el plan para impedir que aquellas personas que quieran continuar en su vida laboral lo puedan hacer como recoge la ley".

Con todo, desde el sindicato insisten en que "CSIF sigue luchando para que se produzcan las inversiones necesarias en el ferrocarril y se dote de medios al personal para hacer un servicio mejora cada día". Esto resulta especialmente relevante en un momento en el que, debido a la pésima gestión del ferrocarril realizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la situación de este medio de transporte es cada vez peor en nuestro país.