El Gobierno saca pecho del aumento de la dependencia en España: 2,3 millones de personas cobraron el IMV en julio

Crece la dependencia del Estado para poder vivir en España. De este modo, tal y como anunció el pasado jueves 7 de agosto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó a 752.469 hogares en el mes de julio, superando en un 17,6% los niveles del mismo mes del año anterior. Así, esta prestación llegó a un total de 2.299.000 personas, un 19,2% más en términos anuales.

Así las cosas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sitúa la cuantía media de la prestación en 519,16 euros al mes por hogar. Por lo tanto, el total suma 426,3 millones de euros.

Aumenta la dependencia

Según los datos ofrecidos por el Ministerio, un 69% de los hogares beneficiarios del IMV (es decir, un total de 519.011) contaban con algún menor de edad entre sus miembros. Por tanto, vemos que la situación de dependencia afecta sobre todo a la vida de los menores. Además, de estos 519.011 hogares con menores, 129.655 eran monoparentales.

En este sentido, el Ministerio explica también que 527.071 hogares recibieron el complemento de ayuda para la infancia, que forma parte de esta prestación —aunque se puede conceder también de forma independiente– y consiste en una ayuda adicional de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Con todo, según el Ministerio, tras cinco años desde la creación de esta prestación social, la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al pago del IMV. Así, esta ayuda ha llegado a 1,1 millones de hogares y 3,17 millones de personas, de los que 1,37 millones eran niños y adolescentes.

El aumento de la dependencia implica que crece también la pobreza en España, algo por lo que cualquier Gobierno sentiría, cuando menos, preocupación. Sin embargo, desde el Ejecutivo sanchista parecen encantados con que suceda esto, puesto que son constante las felicitaciones a sí mismos por la cobertura de ayudas sociales y prestaciones que han elaborado.

En esta ocasión ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha presumido de que "en estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes". Asimismo, la ministra sostiene que "el IMV supone una palanca esencial en un momento difícil, cuando sostener sola una familia implica un esfuerzo enorme", enfatizando que "la prestación contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas".

Una bomba de relojería

Con su política económica, basada en el gasto público sin control, el Gobierno está armando una verdadera bomba de relojería que terminará por estallar en algún momento. Deuda pública, pensiones, servicios públicos, sueldos a los empleados por el Estado, prestaciones sociales, etc. Todos estos gastos socavan gravemente la economía productiva de nuestro país.

En Libre Mercado informamos recientemente de que cada día España cuenta con 220 jubilados más, sumando un total de 6.473.360 en junio de 2025, que de media recibieron una pensión de 1.506 euros al mes. Además, como demuestran los datos del INE, actualmente hay más de 3,5 millones de empleados públicos.