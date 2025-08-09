En México, las autoridades del estado de Oaxaca y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han acusado a la marca Adidas de "apropiación cultural" por el diseño de unas zapatillas denominadas ‘Oaxaca Slip On’, inspirado en unas sandalias mexicanas tradicionales conocidas como huaraches.

Las sandalias de cuero negro se presentaron el pasado lunes, fruto de la colaboración de la marca deportiva con el diseñador estadounidense de ascendencia mexicana, Willy Chavarría. Sin embargo, el INPI considera que el calzado no cuenta con "la autorización ni consentimiento" de las comunidades indígenas zapotecas para usar su identidad.

De hecho, la asociación asegura que "ha procedido a iniciar las acciones correspondientes con la finalidad de proteger dicho patrimonio, de conformidad con sus atribuciones y funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas correspondientes".

Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca exigió la suspensión inmediata de la comercialización del modelo y pidió un "proceso de diálogo y reparación de agravios" con la comunidad de Yalálag, así como el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados.

Y la Secretaría de Cultura mexicana también ha manifestado su "rechazo a la apropiación cultural" y dijo que "estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural, pilar esencial de su identidad y memoria histórica".

Adidas contacta con México

La polémica ha llegado a tal extremo que Adidas se ha puesto en contacto con el Gobierno de Oaxaca para abordar el lanzamiento del modelo: "Ya se puso en contacto Adidas con el gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio", informó este viernes Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum expresó que los huaraches son "una propiedad intelectual colectiva" por lo que "tiene que haber un resarcimiento. Tiene que cumplirse con la ley de patrimonio". También ha asegurado que, si las conversaciones entre la empresa y el gobierno no se resuelven, se tomarían vías legales, que se están estudiando.

Además, se anunció que se está trabajando en un ley que refuerza la actual en materia de protección del patrimonio.