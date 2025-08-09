Ocho datos sobre el puente que unirá Sicilia al continente, el faraónico proyecto de Meloni con participación española

A comienzos de la década de los treinta, la isla de Sicilia estará conectada a la península italiana gracias a un gigantesco puente colgante. Tras años sobre la mesa, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó oficialmente esta semana el proyecto definitivo que unirá Calabria con la isla tras el visto bueno del Comité Interministerial para la Planificación Económica y el Desarrollo Sostenible (Cipess), que evaluó la documentación técnica y financiera del enorme proyecto.

Las obras, según avanzó el ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro, Matteo Salvini, ante la prensa, arrancarán "entre septiembre y octubre" de este mismo año. Estos son algunos de los datos clave de un proyecto gigantesco, "fascinante" y "único en el mundo" en palabras del ministro italiano:

1.El puente colgante más largo del mundo: el futuro puente tendrá dimensiones récord. Contará con un vano central de 3.300 metros de longitud, lo que lo convertirá en el puente colgante más largo del mundo. Permitirá el tránsito de coches y trenes: contará con una carretera con tres carriles por sentido, dos carriles de servicio y dos vías ferroviarias.

2.Las dimensiones: el puente estará sostenido por dos pilones de acero de 399 metros de altura, que se situarán en las costas de Calabria y Sicilia, y estarán unidas por cuatro cables de suspensión, de 1,26 metros de diámetro y 5.320 metros de longitud, "una primicia en ingeniería". El tablero del puente tendrá 60,4 metros de ancho y una altura de 72 metros para permitir el paso de embarcaciones. La estructura está diseñada para resistir la actividad sísmica.

3.La inversión: el Gobierno italiano prevé un coste de 13.532 millones de euros ya incluidos en los Presupuestos de 2024 y 2025. Estiman la creación de 120.000 puestos de trabajo durante la construcción, según los cálculos de Transporte.

4.Los constructores: el consorcio Eurolink, participado por 235 compañías, acometerá los trabajos. Lo lidera la constructora italiana Webuild, la mayor de Italia, y en él tendrá un relevante papel la española Sacyr, que cuenta con una participación del 22,4 por ciento. Entre las participantes hay compañías japonesas (IHI) y danesas (COWI, con experiencia en puentes colgantes), entre otras.

5.¿Cuándo estará listo? Se estima que esté terminado entre 2032 y 2033.

6.Enorme capacidad: el puente permitirá el paso máximo de hasta 6.000 vehículos por hora y 200 trenes al día. Según la autoridades italianas, reducirá el tiempo de viaje a 15 minutos por carretera y diez en tren frente a las actuales dos o tres horas en ferry que supone pasar de la península a Sicilia, donde viven cinco millones de personas.

7.Obras complementarias: a la construcción del puente en sí se sumarán infraestructuras complementarias, como 10 kilómetros de autopista adicionales en Calabria, 10,4 kilómetros de carreteras y 17,5 kilómetros de líneas ferroviarias en Sicilia y tres estaciones de ferrocarril extra en Messina

8.Impacto: se estima que en Sicilia se excavarán 12 millones de metros cúbicos de tierra y 4,5 millones en Calabria, que según Sacyr se utilizarán para la construcción de carreteras y la recuperación ambiental a lo largo de la costa del Tirreno, lo que no ha evitado las protestas ecologistas, que alertan de posibles daños al ecosistema marino.

