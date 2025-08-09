Aunque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se feliciten de su gestión económica, presumiendo especialmente de un crecimiento del PIB sustentado sobre el gasto público y la incorporación masiva de mano de obra extranjera en los puestos de menor cualificación, lo cierto es que las condiciones de vida de los españoles no dejan de empeorar. Una muestra de ello es la situación del mercado de la vivienda, donde los precios siguen subiendo como consecuencia de la intervención gubernamental.

En consecuencia, debido a la nefasta política del PSOE en materia de vivienda, los españoles se han visto obligados a dedicar cada vez una mayor proporción de su salario al pago del alquiler. De hecho, durante el mandato de Pedro Sánchez esta proporción ha alcanzado niveles récord y ha aumentado a mayor ritmo que con Mariano Rajoy.

Dificultades para acceder al alquiler

La proporción del salario que los españoles destinan al pago del alquiler se ha disparado un 23,7% desde que Sánchez llegó a la Moncloa. De este modo, según un informe elaborado por Fotocasa e InfoJobs, mientras que en el año 2019 se destinaba el 38% del salario bruto al pago del alquiler, en 2024 esta proporción alcanzó el 47%. Y es que sólo en el último año el precio de la vivienda aumentó un 14%, mientras que los sueldos se incrementaron apenas un 3,1%.

Asimismo, esta situación empeoró en casi todas las regiones del país, puesto que, de acuerdo con este informe, en 2024 aumentó la cantidad de dinero destinado a pagar el alquiler en 15 comunidades autónomas. Tan sólo en Baleares se redujo este porcentaje, al mismo tiempo que en Cantabria permaneció inalterado.

Fotocasa

En cualquier caso, como podemos ver, la situación se ha agravado especialmente a partir del año 2023 después de que se aprobara la Ley de Vivienda, en la que se ampliaron las conocidas como "zonas tensionadas", se modificaron también los criterios de clasificación de los "grandes tenedores" (ahora serían aquellos que tuvieran cinco o más viviendas en zonas tensionadas, o diez o más en zonas no tensionadas) y se limitaba la actualización del alquiler.

De hecho, lo cierto es que con Sánchez, además de dispararse casi al 50% del salario bruto y alcanzar cifras récord, este porcentaje ha aumentado a mayor ritmo que con el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así lo demuestran los datos ofrecidos por estos dos mismos portales especializados en ediciones anteriores de este mismo estudio.

Si anteriormente veíamos que con el líder socialista los españoles han tenido que destinar casi un 24% más de su salario al pago del alquiler, entre 2012 y 2018, bajo el gobierno de Rajoy, el incremento de esta proporción fue del 14,5%. Es decir, con Sánchez este incremento ha superado en más de 9 puntos porcentuales el registrado con la anterior administración.

InfoJobs

De esta forma, gracias a su intervencionismo sobre el mercado de la vivienda, el Ejecutivo sanchista ha logrado que el porcentaje del salario bruto que los españoles deben emplear en el pago del alquiler supere por primer vez el umbral del 40% (ocurrió en 2019 y, tras reducirse al año siguiente, repuntó de nuevo en 2021), acercándose cada vez más al 50%. Por lo tanto, si sigue esta tendencia en los próximos años, estamos muy cerca de que en España, de media para el conjunto del país, se necesite la mitad o más del salario para poder vivir de alquiler.

Los precios siguen subiendo

Con todo, lo cierto es que la política de Sánchez en materia de vivienda (que, como hemos dicho, se ha reducido a intervenir el mercado, limitando la actualización de las rentas del alquiler, prohibiendo los desahucios y protegiendo a los okupas) ha destrozado el sector inmobiliario, pese a la cansina insistencia de la izquierda política y mediática con la que denuncian la responsabilidad de los fondos de inversión y los pisos turísticos.

Así, el precio de la vivienda en venta en España se situó el pasado mes de julio en los 2.471 euros por metro cuadrado, incrementándose un 14,7% con respecto a julio del año anterior. De hecho, desde enero de 2019 este incremento ha sido del 47,7%.

Idealista

Del mismo modo, como podemos ver a continuación. el precio de la vivienda en alquiler alcanzó los 14,6 euros por metro cuadrado en julio de 2025. Así, se ha disparado casi un 11% en tasa anual y un 46% desde enero de 2019.

Idealista

En este sentido, tal y como hemos publicado en Libre Mercado, cabe recordar que, de acuerdo con un informe publicado recientemente por Fotocasa Research, el impacto de los pisos turísticos sobre el aumento del precio de la vivienda en alquiler es ínfimo, puesto que menos del 1% del parque de vivienda en España se destina al alquiler vacacional. Además, este mismo estudio detallaba que la proporción de pisos turísticos sobre el total del parque de vivienda se ha mantenido estable en el tiempo, habiendo crecido durante los últimos años "de forma muy leve".

Asimismo, Fotocasa señalaba que sólo el 3% de los compradores de vivienda tienen pensado adquirir un inmueble con el fin de dedicarlo al alquiler turístico. Por lo tanto, para el portal inmobiliario era evidente que "las cifras constatan que el volumen de alquiler turístico es muy reducido, por lo que el verdadero problema del mercado no está en la prohibición del alquiler turístico, sino en la falta de vivienda disponible para dar respuesta a una demanda creciente y sostenida".

En cambio, en una España en la que el porcentaje de personas que viven de alquiler ha pasado del 18% al 25% durante el mandato de Pedro Sánchez, la oferta de vivienda en alquiler ha caído drásticamente tras la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Vivienda. Así lo explicaba el Observatorio del Alquiler, que demostraba que en los dos años en los que se ha aplicado esta normativa la oferta se ha reducido en más de 120.000 viviendas, mientras que la presión de la demanda se ha disparado con más de 100 interesados por cada vivienda que sale al mercado.