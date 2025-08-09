Persecución fiscal a propietarios de vivienda y empresarios: las ocurrencias del gurú económico de Sumar

El gurú económico de Sumar, Carlos Martín, ha renunciado a sus responsabilidades como coordinador general de Sumar, cargo que compartía hasta el momento con Lara Hernández. Esta dimisión llega tan sólo cinco meses después de que Martín asumiera su cargo tras la asamblea estatal de la formación, celebrada en el mes de marzo. Así, Martín se distancia de la plataforma de izquierda auspiciada por Yolanda Díaz, si bien es cierto que seguirá siendo diputado y portavoz en el Congreso de los Diputados.

El propio parlamentario ha publicado un mensaje en la red social X (antigua Twitter), donde explica que su dimisión se debe a motivos de salud. "He decidido dejar mis responsabilidades como co-coordinador de Movimiento Sumar", comenzaba indicando. De esta forma, detallaba que "en los últimos meses mi salud me ha dado alguna aviso y es momento de prestarle atención", añadiendo que "seguiré plenamente comprometido con mi trabajo como diputado y portavoz de economía y hacienda en el Congreso".

En cualquier caso, Carlos Martín ha liderado el área económica de Sumar desde su incorporación antes de las elecciones de 2023, por lo que se ha sido uno de los ideólogos de las principales propuestas contrarias a la libertad económica de la formación, recogidas muchas de ellas por Libre Mercado. Esto no es de extrañar, dado que la extrema izquierda encuentra en la propiedad una de sus grandes obsesiones, por lo que, con la excusa de gravar a los grandes patrimonios y perseguir la supuesta especulación de los fondos de inversión –como si esto fuera en sí mismo algo loable–, tratan de limitarla por todos los medios posibles.

Contra la libertad económica

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía por esta misma universidad, ha sido profesor asociado en métodos cuantitativos en la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y, durante diez años, Director del Gabinete Económico de CCOO, organización en la que permaneció más de treinta años.

En agosto 2023 dejó su puesto en el sindicato para pasar a ser diputado en el Congreso tras las elecciones generales celebradas en el mes de julio. Desde entonces se convirtió en el gurú económico de Sumar, influyendo directamente en las propuestas de la formación de Yolanda Díaz. Por ello, resulta especialmente interesante repasar algunas de sus principales ideas para la economía española.

La última gran ocurrencia de este gurú económico de la extrema izquierda española ha sido "freír a impuestos" a los propietarios de viviendas vacías en una entrevista concedida a El Confidencial. "El mercado está desordenado por falta de intervención pública y hace falta pinchar la burbuja prohibiendo la demanda especulativa", aseguraba Martín, que proponía una forma muy clara para hacerlo: "Primero, prohibir la compra de vivienda a ninguna empresa en una zona tensionada y a ningún particular que no vaya a vivir al menos cinco años. Y, segundo, movilizar la vivienda vacía".

De este modo, el diputado de Sumar proponía "que el Estado sea el casero para quienes tienen viviendas sin utilizar, garantizando el pago mensual de una renta" con el fin de promover que los propietarios sacaran sus inmuebles "a un precio razonable". Pero si los tenedores de vivienda rechazaran esta propuesta, para Martín la opción que quedaría sería "freír a impuestos a aquellos propietarios que no quieran movilizar su vivienda a través de estos programas de agencias públicas de alquiler seguro, garantizado y asequible".

Pero los ataques de Martín contra la propiedad inmobiliaria no son nuevos. Lo cierto es que, aunque no explicó a qué tipo de inmuebles se refería, en abril del año pasado ya defendía públicamente prohibir a los españoles comprar casas "en las que no se va a vivir", poniendo como ejemplo a Canadá y Ámsterdam.

Asimismo, cabe recordar que, como representante de la formación de Yolanda Díaz, Martín propuso a principios de 2024 una batería de medidas profundamente liberticidas. En concreto, defendía la necesidad de eliminar la exención del IVA a la educación universitaria privada y aproximar las rentas del trabajo y las del capital en el IRPF. Por otra parte, Martín celebraba el "éxito" del impuesto de sobre las grandes fortunas, proponiendo además ampliarlo a "las grandes herencias" y donaciones".

El gurú económico de la formación de Yolanda Díaz, el mismo que antes de la crisis inflacionaria anticipaba que llegaría un período de deflación, también defendía la necesidad de aplicar un nuevo impuesto en toda la cadena de producción y distribución de alimentos en función de los márgenes de beneficios de las empresas del sector. El propio diputado de Sumar se jactaba de ello en redes sociales.

Y es que Martín no ha ocultado en ningún momento su radicalismo izquierdista. En consecuencia, ya en julio de 2023 lanzaba soflamas de inspiración marxista en una entrevista en Diario Público, donde decía que, para hacer frente al poder económico, "hay que hacer más líquida y circular la propiedad de los medios de producción". Además, como detallaba el entrevistador, Martín defendía también "que las grandes familias de empresarios devuelvan al común una parte de lo generado cuando agoten su ciclo".

Por tanto, como vemos, la raíz intelectual de las propuestas económicas de Martín no es otra que la del intervencionismo, algo de lo que ha presumido en numerosas ocasiones. De hecho, en esta misma entrevista, defendía también realizar un seguimiento de márgenes y sancionar a aquellas que considerase que aplicaban márgenes "abusivos".

Con todo, como no podría ser de otra forma, la banca es otro sector que Martín ha tenido siempre en el pinto de mira. Por ello, si ante Público aseguraba que "estamos planteando crear un banco público que tendría la cabecera del ICO, pero que tendría una red de sucursales utilizando las sucursales de correos, reproduciendo la antigua Caja Postal", el pasado mes de enero defendía en otra entrevista que "la banca tendría que ser una infraestructura pública más, como la educación o la sanidad".