Así es la tortura fiscal de Sánchez: aumenta el cobro de impuestos en más de 2.000 millones al mes

Si hasta ahora teníamos atraco fiscal, hemos saltado a una nueva dimensión: a la de la tortura fiscal. Cada mes, Pedro Sánchez aumenta el cobro de impuestos en más de 2.000 millones de euros.

El primer semestre de 2025 ya cuenta con datos oficiales. Y son literalmente terroríficos desde el punto de vista de aumento de impuestos.

Y es que las cifras comparadas de esos seis meses entre 2024 y 2025 muestran una subida de nada menos que 12.266 millones de euros. De 134.855 millones de euros de recaudación semestral en 2024 hemos pasado a 122.589 millones de euros en 2025. Repito, con una subida de esos más de 12.000 millones de euros.

El IRPF escala casi 5.000 millones (4.980 millones), el IVA 4.256 millones y los Impuestos Especiales otros 601 millones. En una subida sin fin que rebasa ya de lejos, con los datos de aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social, una subida de los impuestos y cotizaciones desde la llegada de Pedro Sánchez de más de 160.000 millones de euros: el equivalente a dos IRPF anuales enteros de todos los españoles en el momento de la llegada de Sánchez al poder en 2018.

Saqueo fiscal

Y es que el atraco fiscal se ha convertido en un suma y sigue en España. Pedro Sánchez ha llevado el saqueo fiscal a otra dimensión. Libertad Digital ha ido reflejando la locura de atraco fiscal perpetrado en España con los últimos gobiernos socialistas. Así, este diario ha dejado constancia de que, tras 97 subidas de impuestos y cotizaciones, los sablazos fiscales adicionales protagonizados por Sánchez supusieron un robo extra de 140.000 millones de euros hasta el cierre de 2024. Pero la voracidad fiscal no ha finalizado ni mucho menos. En estos momentos y con las últimas actualizaciones de recaudación oficiales, la cifra conjunta de subidas de impuestos y cotizaciones sociales asciende ya a más de esos 160.000 millones.

Las cifras son rotundas: este Gobierno ha recaudado, entre cotizaciones e impuestos y si comparamos el año 2024 con 2018, 140.000 millones de euros más: un saqueo fiscal extra de un 43%. El Gobierno, para ello, ha subido 97 veces los impuestos, de nuevo, todo un récord. Y en los seis primeros meses del año 2025 (datos oficiales de la Agencia Tributaria) ha recaudado (entre impuestos y cotizaciones) más de 20.000 millones adicionales que, por lo tanto, se suman a los 140.000 millones mencionados previamente.

La cifra es difícil hasta de imaginar. Pero una comparativa permite hacerse una idea de la brutal subida de impuestos sufrida por culpa del PSOE. En 2017, el último año completo previo a la llegada al poder de Sánchez, la recaudación total anual del IRPF pagado por todos los españoles ascendió a 77.038 millones de euros, En 2018, el IRPF total llegó a 82.859 millones, ya bajo mando de Sánchez tras la moción de censura de mayo-junio de ese mismo 2018.

Traducido: que los 160 millones extra de castigo fiscal tienen un impacto equivalente en los contribuyentes al de haber creado dos IRPF enteros adicionales a los recaudados en 2017 o casi 2018.

Y, en cuanto a ritmo, sólo en impuestos -sin contar el alza de las cotizaciones sociales- la subida supera ya los 2.000 millones al mes en 2025.

