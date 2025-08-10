El éxito de Milei retrata a los 108 economistas que vaticinaban la ruina para Argentina con su llegada

El próximo 10 de diciembre se cumplirán dos años desde la llegada del economista Javier Milei a la presidencia de Argentina, un momento que marcará el cierre de su segundo año y el inicio del tercer año donde el liberal-libertario confía en dar estabilidad a su proyecto de país y acometer las "reformas tributarias, laborales y de una mayor apertura comercial".

Es ahora cuando la situación en Argentina parece haberse estabilizado con la caída de la inflación y con la mejora en otros aspectos sociales (como la pobreza) cuando nos queremos acordar de los famosos "100 economistas" que predijeron que la posible llegada de Milei a la presidencia de Argentina desataría un "caos social y devastación económica". Entre estos 108 economistas nos podemos encontrar con algunos de sobrada fama internacional, como el economista francés Thomas Piketty, la economista india Jayati Ghosh, el economista serbio Branko Milanovic, o el economista y ex ministro de Agricultura de Colombia José Antonio Ocampo.

En la carta firmada por 108 economistas se dicen cosas como las siguientes: "Si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio político en el largo plazo". También advirtieron que "una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos".

En resumidas cuentas, lo que viene a decir esta carta es que la elección de Javier Milei era una pésima decisión ya que agravaría los problemas ya existentes de pobreza y que llevaría al país a estar en una situación peor de la que ya estaba. Ahora bien ¿se han cumplido las profecías de estos 108 economistas? ¿Argentina está peor o mejor que antes de Milei?

La realidad es que si nos fijamos en algunos indicadores como es la evolución de la pobreza y de la indigencia en Argentina, no podemos más que reconocer que tanto una como otra han caído a niveles del año 2018. En el siguiente gráfico lo podremos ver.

En el gráfico de arriba podemos ver la evolución tanto de la pobreza como de la indigencia desde el año 2003 hasta el primer trimestre de 2025. Como vemos, la pobreza en Argentina ha caído a su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando afectó al 27% de la población (afecta ahora al 31,7%), mientras que la indigencia ha caído a su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2018, afectando ahora al 7,3% de la población. Tal y como vemos, con el anterior gobierno de Alberto Fernández la pobreza nunca había sido tan baja.

También la desigualdad parece haber caído por debajo de los niveles del tercer trimestre de 2023, cuando aún gobernaba Alberto Fernández, tal y como podemos ver en este gráfico:

¿Pero qué me estás contando si solo sabes hacer cherry picking rebuscando algún dato que parezca malo? - Empleo total en máximos.

- PIB creciendo al 1,4% trimestral (5,7% anual)

- Consumo agregado creciendo al 3,2% trimestral

- Desigualdad más baja que antes de Milei. https://t.co/yzzGPYyQLa pic.twitter.com/eCuxj6AO40 — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) June 14, 2025

Así pues, tanto la pobreza como la desigualdad han caído con Javier Milei, justo lo contrario de lo que vaticinaron estos 108 economistas. Otro dato que demuestra la mejoría en el crecimiento económico de Argentina es que el pib per cápita real está en su punto más alto de todo el siglo XXI, tal y como nos señala este gráfico.

Tal y como señala el medio Infobae, el pib per cápita real alcanza su punto más alto desde 2004. Esta mejora de los ingresos per cápita de los argentinos les permite recuperar el consumo de carne de vacuno (que cayó con los fuertes ajustes iniciales del gobierno de Javier Milei), también les ha permitido que 2025 sea el mejor año desde 1995 para la compraventa de coches de segunda mano, o que cada vez se necesiten menos salarios para comprar un coche, como podemos ver en este gráfico.

Los autos con los precios más bajos de los últimos 5 años. - Los precios de los autos bajaron al sacarle impuestos. A plata de hoy, los autos más vendidos bajaron $5 millones por menores impuestos. (Se sacó el impuesto PAIS y el impuesto al lujo). -Los salarios en dólares… pic.twitter.com/9j29x4bpem — Ramiro Castiñeira (@rcas1) July 4, 2025

Lo que está claro es que Argentina ya ha pasado por lo peor (ajustes iniciales y reducción del gasto público) y eso no le ha impedido reducir la pobreza hasta niveles no vistos en años, así como la recuperación económica que ya hemos observado. Lejos quedan los discursos alarmistas y catastrofistas de estos 108 iluminados que seguirán como si no hubiera pasado nada y como si no hubieran metido la pata hasta el fondo.