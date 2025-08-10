El Gobierno despoja de otros 18.100 millones a empresas y ciudadanos

El Gobierno vuelve a disparar la recaudación a niveles récord. La arcas del Estado ingresaron en el acumulado hasta junio otra cuantía histórica por todos los impuestos.

IRPF, IVA, Sociedades… el éxito extractivo del Gobierno de Pedro Sánchez lo vemos en todas las figuras fiscales. En total, la Agencia Tributaria recaudó la friolera de 134.855 millones de euros en los primeros 6 meses del año, 12.266 millones más que un año antes (un 10% más).

El IRPF, el impuesto estrella de Hacienda, lidera el alza de la recaudación con 60.227 millones más, que son unos 5.000 millones extra. Al IRPF le sigue el IVA, con 50.177 millones, que son unos 4.000 millones más que en el mismo periodo de un año antes.

La Seguridad Social también ha publicado los datos relativos al mes de junio, y resulta que los ingresos por cotizaciones registraron un incremento del 7,2% interanual acumulado alcanzando los 87.504 millones de euros.

Estos datos suponen 5.843 millones más que en el mismo periodo del año anterior y otro nuevo récord para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y todo ello sin ser suficiente para pagar las pensiones.

Así, si sumamos la subida extra en cotizaciones más la que recauda la Agencia Tributaria vemos que la cifra supera los 18.100 millones de euros extra entre empresas, trabajadores y ciudadanos de todo tipo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.