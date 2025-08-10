La dictadura cubana oculta 14.000 millones mientras la isla se hunde en la miseria

Una filtración sin precedentes ha dejado al descubierto una verdad tremendamente incómoda para el régimen cubano. Según publica el Miami Herald, el conglomerado militar GAESA acumula más de 18.000 millones de dólares en activos líquidos. Esta cifra supera las reservas internacionales de países como Costa Rica (11.400 millones), Uruguay (8.900 millones) o Panamá (3.600 millones), según datos del FMI.

El hallazgo confirma lo que durante años han venido denunciando economistas conocedores de la situación en la isla, amén de exiliados y opositores. Y es que, como resulta evidente, Cuba no es una economía "bloqueada" por Estados Unidos, sino saqueada por su propia élite comunista.

Los citados 18.000 millones están en manos de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), que no es una empresa estatal al uso, sino un consorcio bajo control directo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Aglutina en su seno más de 25 compañías, algunas de ellas registradas en el extranjero, y opera en sectores clave que van más allá de la seguridad, caso del turismo, el comercio minorista, las remesas, el transporte, la banca y la logística portuaria.

Según las hojas de balance internas filtradas que ha publicado el Miami Herald, GAESA perdió 5.000 millones de dólares en activos líquidos entre marzo y agosto de 2024, pero siguió reteniendo al menos 14.000 millones en las distintas cuentas bancarias de sus filiales.

Pese a la magnitud del conglomerado, GAESA no rinde cuentas ante el Parlamento, ni es auditada por la Contraloría General del Estado. De igual manera, no tributa sobre sus beneficios en moneda extranjera. En agosto de 2024, el conglomerado declaró un pago fiscal de apenas 920 millones de pesos cubanos (unos 5 millones de dólares al tipo de cambio oficial), lo que supone una cantidad irrisoria frente a sus ventas (que superaron los 100.000 millones de pesos, lo que arroja un tipo efectivo del 0,9%).

Mientras tanto, escasean medicamentos y se apaga la luz

El coste anual que requeriría garantizar los 63 medicamentos esenciales que faltan en las farmacias cubanas es de apenas 43 millones de dólares. De igual modo, operar y mantener la red eléctrica cuesta alrededor 250 millones al año. Ambas cifras representan solo una fracción del interés anual que podrían generar los fondos congelados en cuentas militares. Sin embargo, el régimen sigue bloqueando estos recursos para su uso particular.

Así, mientras el comunismo habla de impulsar el bienestar del pueblo, viene destinando el 37% de la inversión estatal a la construcción de hoteles de lujo, once veces más que a salud y educación juntas, según revelan las cifras oficiales que ha difundido el Miami Herald. La ocupación hotelera ha caído un 62% desde 2019, y la empresa turística Gaviota —controlada por GAESA— perdió 5.800 millones de dólares solo en los primeros cinco meses de 2024, pese a lo cual La Habana sigue ahondando en la misma línea.

Cabe recordar que el salario medio mensual en Cuba es de 5.839 pesos, unos 16 dólares al cambio oficial. Las pensiones apenas alcanzan 1.999 pesos, es decir, menos de 6 dólares al mes. Una auténtica ruina tras más de seis décadas y media de opresión comunista.

La economía paralela dinamita el relato oficial

Según el economista cubano Pavel Vidal, que analizó los documentos para el Herald, el poder de GAESA equivale al 40% del PIB cubano en 2023, con ingresos tres veces superiores a los del Estado vía impuestos. El conglomerado ha sustituido en la práctica al Banco Central como administrador de reservas en divisa, pero lo hace sin transparencia, sin fiscalización y con una lógica de acumulación propia.

"GAESA opera bajo reglas distintas al resto del país y convierte al ejército en un actor político y económico incontrolado, con poder para bloquear reformas o condicionar cualquier transición", advierte Vidal. Y mientras tanto, el régimen sigue culpando al "bloqueo" de Washington para justificar el deterioro generalizado de los servicios públicos, el desabastecimiento crónico y los impagos a proveedores internacionales. La propia ministra de Finanzas ha asegurado ante la ONU que "no hay dinero" para comprar leche infantil o medicamentos. La evidencia dice lo contrario.

La revelación de que GAESA no paga impuestos, no redistribuye sus ganancias y prioriza inversiones ruinosas mientras millones de cubanos sobreviven con raciones miserables, confirma lo que tantas veces han denunciado los opositores al régimen: a saber, que el socialismo cubano no es un modelo de igualdad y progreso, sino una máquina de extracción autoritaria al servicio de una casta militar.