Los 24 años de Huawei en España: contratos con administraciones, vídeos promocionales y road shows

El contrato firmado por el Gobierno de España y la compañía controlada por el Gobierno chino Huawai sigue generando problemas a España. EEUU nos ha sacado de los intercambios de inteligencia tras un informe de la CIA después de advertir a España de que podría suceder si no se garantizaba la seguridad de la información que comparten con nosotros.

Estas son algunas de las consecuencias directas del último contrato de Huawei con España, pero no es precisamente el único que existe. La compañía china, en manos del Partido Comunista Xi Jinping, lleva contratando con empresas y administraciones españolas desde hace más de un lustro.

Fue en 2019 cuando, tras ser vetado en EEUU y media Europa, Huawei comenzó a abrirse paso en España. Y lo hacía gracias a la gestión del gran chambelain que las dictaduras comunistas han tenido desde hace años en nuestro país: José Luis Rodríguez Zapatero. Huawei buscaba participar en la expansión del 5G por España. Entonces, la compañía china ya había contratado los servicios del Lobby Acento, fundado por el exministro socialista José Blanco y el propio Zapatero con la intención de ganarse el favor de Moncloa y desbloquear la situación en España.

Hicieron bien su trabajo y lograron que Pedro Sánchez se mostrara abiertamente a favor. En 2020, el lobby trabajaba intensamente para Huawei, quien estaba empeñado en entrar en el despliegue del 5G en España. Entre los lobistas de Acento, además de Pepe Blanco y de Rodríguez Zapatero, estaba Antonio Hernando, actual secretario de Estado de telecomunicaciones, encargado de supervisar esta relación.

No sólo eso, en 2020, Zapatero presionó a Telefónica para que abriera el 5G a Huawei. Según informaba The Objective entonces, se valieron de la presencia de Javier de Paz en la dirección de Telefónica, pero no se salieron con la suya ante la negativa tajante de Pallete. Pero la labor de Zapatero y compañía tuvo éxito, ya que el propio Sánchez anunció que en los avances en la implantación de la tecnología 5G se estaban logrando gracias a distintas empresas como Huawei. Es decir, el gran apestado en todo el mundo desarrollado, era un campeón en España.

Curiosamente, en 2021, la firma Huawei fichaba en España a una agencia de comunicación y marketing muy particular: la firma Whathefav, propiedad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo publicaba The Objective, que tampoco pudo encontrar ningún trabajo realizado por esta agencia de comunicación. Esta agencia de comunicación que se especializaba en videojuegos también fue contratada por el portal venezolano El Server supuestamente para promover los E-Sports en Venezuela.

Pero la relación de Zapatero con China e Hispanoamérica no se circunscribe únicamente a Huawei ni a Acento. También ha servido de puente entre China y España con el lobby Gate Center, que mantiene Romero-Abreu, inversor de Global Alconaba (el asidero de Moncloa en Prisa). Romero-Abreu tiene un think tank llamado Thinking Heads, que tiene como participada el Gate Center, lobby de presión que emplea a Zapatero para tender puentes con las dictaduras China e iberoamericanas. No sólo eso. Tal y como publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, quien fuera jefe de seguridad de Zapatero en Moncloa, Segundo Martínez, ahora trabaja en Huawei.

Los 20 años de Huawei con María Casado

Las relaciones de Huawei con las administraciones españolas han sido extraordinarimente fructíferas en los últimos años. Hace sólo tres años celebraban su 20 aniversario en nuestro país con un vídeo promocional en el que contaban con la colaboración de la presentadora María Casado, quien glosaba los éxitos de la compañía china desde su llegada a España en 2001. "Fueron el primer desarrollador de fibra óptica", dice Casado en su presentación.

En 2006 abireron centros de innovación de terminales móviles. En 2008 crearon centros de innovación en España. En 2010 comienzan a vender smartphones Android en nuestro país y en 2011 crearon la unidad de negocio empresarial.

Un vídeo promocional que resumen agradeciendo los éxitos a los "empleados, partners, instituciones y clientes que nos han acompañado en los últimos 20 años."

24 años contratando con la administración

Su contrato de 12,3 millones de euros con el Ministerio del Interior para que los servidores OceanStor 6800 V5 gestionen y almacenen las interceptaciones judiciales del sistema SITEL, usado por Policía Nacionla y Guardia Civil, es el último de los contratos de los que hemos tenido conocimiento.

Además, Huawei contrató en 2020 el almacenamiento de datos sensibles de la Seguridad Social (pensiones, afiliaciones, historiales médicos, bancarios) en hardware de Huawei con contratos soporte y mantenimientos gestionados, a menudo, por Telefónica.

El Administrador de Infraestructuras (ADIF) licitó servicios que incluían equipamiento Huawei para infraestructuras TIF (Instalaciones Técnicas Ferroviarias).

También ha firmado alianzas estratégicas con el Ayuntamiento de Barcelona para proyectos de Smart City y edificios inteligentes, todos ellos regados con fondos europeos.

En 2023 puso en marcha mejoras de centro de datos y red interna al ayuntamiento de Gerona, también financiado con fondos Next Generation.

Los ayuntamientos de Alicante y Málaga también contrataron con Huawei. En málaga, la compañía china fue contratada para desarrollar un wi-fi público gratuito en el mercado de Atarazanas. Por su parte, el ayuntamiento de Alicante adquirió una plataforma de datos y conectividad con equipos Huawei suministrados y gestionados por Telefónica.

La propia compañía reconoce contratos históricos con Red.es, Cepsa, Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Canarias o el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. También con las universidades de Málaga, Huelva, Sevilla y La Laguna.

Pero en estos años, Huawei ha participado en proyectos de Smart city en Madrid, y otros puntos de España, con road shows recurrentes para mostrar sus servicios y capacitaciones en diferentes niveles, tanto administrativo como empresarial. Su penetración en nuestro país ha sido amplia y fructífera en lo que a acuerdos y negocio se refiere. No es de extrañar la preocupación de aquellos que ven a China como un enenmigo.

