Una avería en un Alvia deja a 427 pasajeros tres horas en Córdoba a 40 grados

Una nueva incidencia técnica en un Alvia, en la línea que une Madrid y Cádiz, ha dejado a unos 427 pasajeros parados durante tres horas a la altura de Almodóvar del Río, en Córdoba, con temperaturas de unos 40 grados y sin aire acondicionado.

El Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09:42 horas, el tren se detuvo.

A las 12:33 horas se inició el transbordo de los pasajeros mediante pasarelas, tarea que concluyó a las 14:05.

Durante el tiempo de la incidencia, se permitió la circulación por la vía I, con retrasos medios de 15 minutos en los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant.