Así se queda Hacienda con más del 40% de tu salario

Uno de los temas que más controversia causan en el debate político (y también en la opinión pública) es la cuestión sobre si en España se pagan muchos o pocos impuestos. Desde sectores izquierdistas se sostiene que, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, ahora las clases de rentas bajas y medias pagan menos impuestos que antes, mientras que desde sectores liberales y de derechas se cuenta que no es cierto, sino que más bien todo el mundo paga más impuestos ahora que desde antes de la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Para tratar de aportar un poco de luz a esta cuestión, hoy traemos a Libre Mercado una serie de gráficas muy ilustrativas que ha llevado a cabo el ingeniero industrial y divulgador de economía Jon González, quien durante estos días (y desde hace años) ha hecho un excelente ejercicio de pedagogía sobre cuánto salario neto se quedan los trabajadores en relación al salario bruto que le paga su empresa y también en relación al coste de la empresa. En este artículo vamos a exponer los gráficos que Jon ha realizado y vamos a explicarlos.

En primer lugar, tenemos este gráfico donde nos muestra la evolución del salario desde el SMI hasta un salario de 26.500 euros. Vemos también como el gráfico se divide en tres partes: salario neto, salario bruto y coste laboral.

A petición popular, incluyo el incremento del coste laboral. Desde el SMI, incrementar 1.000€ el salario bruto, supone: +247€ de salario neto

+691€ IRPF

+62€ S.S. (trabajador)

+321€ S.S. (empresa) En total +1.321€ de coste de empresa para 247€ que llegan al empleado https://t.co/bIB4nob4Dj pic.twitter.com/Jze8aIHzey — Jon González (@Jongonzlz) August 4, 2025

Como nos explica el propio Jon en el tuit, con un incremento de 1.000 euros del salario bruto desde el SMI tan sólo le llegan al trabajador 247 euros más de salario neto, mientras que 691 euros irían a parar al IRPF, 62 euros irían a pagar la cotización a la Seguridad Social a cargo del trabajador y 321 euros irían a pagar la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa. Es decir, son necesarios 1.321 euros de coste para la empresa para que al trabajador le lleguen 247 euros a su salario neto. También vemos como el salario bruto y el coste de la empresa evolucionan de forma lineal a lo largo de todo el gráfico.

No hay que olvidar que el concepto "coste de la empresa" no deja de ser un dinero o una cantidad monetaria que el trabajador tiene que generar todos los meses (como mínimo). Se suele hacer la distinción entre salario neto, salario bruto y coste de la empresa, pero realmente todo es algo que el trabajador tiene que generar para no ser despedido, de manera que realmente lo que denominamos "coste de la empresa" es algo que pertenece enteramente al trabajador. Así pues, y teniendo esto claro, resulta que, aunque un trabajador se vuelva cada vez más productivo y consiga generar más beneficios para su empresa, este mismo trabajador cada vez verá menos ganancia marginal ya que esta irá para pagar el IRPF o las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

En este mismo sentido, el propio Jon González nos muestra cuánto "coste de la empresa" es necesario para que al trabajador le llegue un determinado salario neto, veamos este gráfico.

Algunos pedís si puedo poner un rango de salarios brutos más amplio. Aquí indico la relación entre coste laboral - salario bruto - salario neto hasta 100.000€. En este caso, no hablo de incrementos, sino de importes totales. La línea roja es salario neto / coste laboral https://t.co/21z8FgXmqr pic.twitter.com/rSM3fcIaHR — Jon González (@Jongonzlz) August 4, 2025

Como se puede ver, para el SMI ubicado en 16.576 euros brutos, se requiere un coste de la empresa de 21.892 euros, mientras que el trabajador recibe de forma neta 15.502 euros. En este caso, el trabajador recibe de forma neta un 70,8% del coste laboral, un porcentaje que va cayendo conforme se va ascendiendo en la escala salarial.

Por ejemplo, si tomamos el salario mediano, tenemos que el coste laboral de tener a un empleado cobrando este salario es de 30.376 euros, mientras que el salario bruto es de 23.000 euros y al trabajador le llega de forma neta tan sólo 18.507 euros. En el caso del salario medio tenemos que el coste laboral es de 37.032 euros, para un salario bruto de 28.040 euros y un salario neto de 21.847 euros.

Si nos vamos a un salario bruto de 100.000 euros, vemos que el coste laboral sería de 118.894 euros y el trabajador tan sólo percibiría 63.917 euros, sólo un 53,8% del coste laboral.

Ahora bien, si desagregamos el "coste laboral", veremos que se divide en varios conceptos, tales como IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.

Lo mismo, representado como una desagregación del coste laboral entre los distintos impuestos al trabajo y el salario neto resultante. https://t.co/X0hcQ5wpvb pic.twitter.com/s4PC9dFOoD — Jon González (@Jongonzlz) August 4, 2025

Si tomamos los mismos ejemplos que antes (SMI, salario mediano y salario medio), vemos que un SMI con un coste laboral de 21.892 euros tiene que destinar 5.316 euros a las llamadas "cotizaciones empresariales a la Seguridad Social" y tiene que destinar 1.074 euros a las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social, para tan sólo quedarse el trabajador con un salario neto de 15.502 euros.

En el caso del salario mediano, de los 30.376 euros de coste laboral que conlleva, 7.376 euros van a las cotizaciones del empresario a la SS, 1.490 euros van a las cotizaciones del trabajador a la SS y 3.003 euros van al pago del IRPF, para un salario neto de 18.507 euros.

Por último, en cuanto al salario medio, tenemos que un coste laboral de 37.032 euros se divide en 8.992 euros de cotizaciones sociales por parte del empresario, 1.817 euros en cotizaciones sociales a cargo del trabajador y en 4.376 euros en concepto de IRPF, para un salario neto de 21.847 euros.

De esta forma, vemos como el Estado cada vez se queda con un mayor porcentaje del "coste laboral" en detrimento del trabajador, que observa como su salario neto (lo que percibe a final de mes) es muy inferior a su coste laboral (lo que tiene que generar mes a mes para no ser despedido), un concepto el de "coste laboral" que ya hemos dicho que le pertenece al trabajador.