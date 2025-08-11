Emirates prohíbe utilizar las baterías externas en sus vuelos por riesgo de arder como los coches eléctricos

La aerolínea Emirates prohibirá utilizar cualquier tipo de batería externa en sus vuelos a partir del 1 de octubre. Los clientes podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo aunque no podrán utilizarlo en la cabina del avión. Esta medida se adopta tras un análisis de seguridad motivado por el aumento de incidentes relacionados con baterías de litio en la aviación o en los polémicos coches eléctricos, ya que Emirates señala que podrían provocar incendios, explosiones o liberación de gases tóxicos.

Emirates seguirá permitiendo a los pasajeros llevar un cargador portátil de menos de 100 vatios-hora, ahora bien, prohibirá desde el próximo mes de octubre el uso de baterías externas en sus vuelos, según la normativa actualizada de la aerolínea dada a conocer el pasado viernes.

Las nuevas reglas de la empresa de aviación establecen que las baterías portátiles no podrán emplearse para cargar dispositivos personales a bordo, ni cargarse con la fuente de alimentación del avión. Además, deberán colocarse en el bolsillo del asiento o en una bolsa bajo el asiento delantero, quedando prohibido su transporte en el equipaje facturado o en los compartimentos superiores.

La compañía aérea señala que las baterías aceptadas deberán mostrar la información de su capacidad y agrega que "se compromete a mantener y mejorar continuamente los niveles de seguridad, protegiendo a los clientes y al personal en todo momento".

Trampa mortal

Del mismo modo ocurre con los polémicos coches eléctricos, los cuales, en caso de incendiarse, pueden provocar la muerte de las personas que se encuentren cerca. Algo que por desgracia, cada vez es más común. El último incidente con el coche eléctrico que dejó muertos en España fue en abril, en el incendio de un garaje de Alcorcón donde murieron dos bomberos y varios vecinos casi pierden la vida. Hay que señalar también que el reciente incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba que ha puesto en peligro un monumento histórico de España, tuvo su origen en un cortocircuito de una barredora eléctrica, según apuntan varios expertos.

Estos trágicos incidentes no son casos aislados. Los vehículos eléctricos se han convertido en una trampa mortal. En septiembre de 2023, un edificio de diez plantas en Hanoi, Vietnam, quedó reducido a cenizas tras arder una moto eléctrica estacionada en el garaje. 56 personas murieron y 37 resultaron heridas. En Alemania, el municipio de Kulmbach prohibió en 2021 el estacionamiento de vehículos eléctricos en garajes subterráneos tras un incendio que dejó la instalación inutilizada durante cinco meses. Y en Corea del Sur, las autoridades han registrado más de 130 incendios de vehículos eléctricos en solo tres años, muchos de ellos con el coche simplemente aparcado.

Ante estos incendios cada vez más comunes, los bomberos están alzando la voz y denunciado las dificultades que enfrentan al extinguir incendios en vehículos eléctricos, debido a las características de sus baterías de litio.