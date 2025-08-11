Con Milei la "clase media" ya alcanza al 39% de la población y baja la pobreza

Este miércoles fue publicado un análisis de la consultora LCG (labour, capital & growth) que está especializada en macroeconomía y política, donde utilizaban datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) correspondientes al primer trimestre del 2025 para calcular la evolución de algunos datos como son el nivel de pobreza e indigencia en Argentina, el número de personas ubicadas en la "clase media" o el porcentaje de personas en situación de pobreza en función del grupo de edad en el que se encuentren.

En primer lugar, la consultora nos muestra como es la evolución de la "clase media" en Argentina desde el año 2017 hasta la actualidad. En palabras de la propia consultora: "La clase media, definida arbitrariamente como las personas con ingreso total familiar entre 1,5 y 4 veces del costo de la CBT, está integrada por el 39% de la población. Sumó 7,7 millones de personas en el último año y recuperó un nivel semejante a los previos a la pandemia."

Así pues, el porcentaje de personas en el grupo de "clase media" en el primer trimestre de 2023 fue del 34% sobre el total de la población, mientras que en el primer trimestre de 2024 ese porcentaje cayó al 23% de la población, para actualmente estar situado en el 39%. Es decir, bajo la legislatura de Javier Milei habría un mayor número de personas ubicadas en clase media.

Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que, si cada vez hay menos pobres en Argentina, como ya hemos contado en otras ocasiones y como veremos de nuevo ahora, lo normal es que esas personas hayan pasado al siguiente nivel, que es el de clase media.

Por otro lado, si observamos el porcentaje de población en situación de pobreza nos encontramos con que para el primer trimestre de 2025 la pobreza habría afectado al 31,6% de la población, tal y como nos muestra el siguiente gráfico:

Como se puede ver, la tasa de pobreza habría caído al 31,6%, siendo el nivel más bajo desde el 2018, coincidiendo con los datos ofrecidos por el INDEC hace unas semanas cuando ubicaron la pobreza en el 31,7%, algo que ya contamos en Libre Mercado.

En consecuencia, también la tasa de indigencia habría caído al 7%, ubicándose en niveles del año 2018, un porcentaje también muy similar al ofrecido por el INDEC hace unas semanas, cuando lo ubicó en el 7,3%.

También este análisis privado nos muestra como ha sido la evolución de la pobreza en función de los tramos de edad desde el primer trimestre de 2022.

Tal y como vemos en el gráfico, la tasa de pobreza se encuentra en su punto más bajo desde el año 2022 para todas las franjas de edad. Para los niños de entre 0-14 años se encuentra ubicada en el 46,8%, es decir, afectaría al 46,8% de los niños de entre 0 y 14 años, mientras que con Alberto Fernández afectaba al 54,6% de estos niños. En cuanto a los jóvenes de 15 a 29 años, la pobreza afecta ahora al 36,6% de estos, mientras que con Alberto Fernández afectaba al 45,9%.

En lo que respecta a los adultos de entre 30 y 64 años, la pobreza afecta ahora al 27,6% de población en este grupo de edad, mientras que con Alberto Fernández afectó al 33,8%. Por último, en cuanto a los mayores de 65 años, el porcentaje de pobreza se ubica en el 8,9%, mientras que con Alberto Fernández este porcentaje se encontraba en el 12,4%. Es decir, con Milei ha caído la pobreza para todos los tramos de edad.

En resumidas cuentas, vemos como se siguen sucediendo las buenas noticias en Argentina, ya que mientras muchos pronosticaban que la llegada de Milei al poder provocaría poco menos que una hecatombe, la realidad es que está reduciendo la pobreza y la indigencia al mismo tiempo que la clase media vuelve a crecer.